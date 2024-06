Diablo IV è il miglior lancio di sempre su Xbox Game Pass

Con 10 milioni di ore giocate complessivamente da tutti i giocatori in 10 giorni, Diablo IV è il gioco al lancio più richiesto da quando esiste il servizio ad abbonamento di Xbox.

Il dato è stato riportato da Matt Booty, direttore degli Xbox Studios, durante un'intervista rilasciata al podcast Strictly Business e riportata da Variety. Nei primi 10 giorni dal debutto su Xbox Game Pass, infatti, i giocatori hanno accumulato 10 milioni di ore di gioco all'action rpg di Blizzard.

Diablo IV ha superato tutti i più importanti lanci su Game Pass in termini di tempo di gioco, anche Starfield che pure aveva fatto segnare il record di abbonamenti sottoscritti in concomitanza del suo lancio. Ad ogni modo, Diablo IV è stato lanciato su Game Pass lo scorso 28 marzo e, oltre alla sottoscrizione dell'abbonamento e all'installazione dell'app Xbox nel caso del PC, richiede la creazione di un profilo Battle.net e il suo collegamento all'account Xbox.

Originalmente, Diablo IV è stato rilasciato il 6 giugno 2023 nei formati PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, ma proprio il debutto su Game Pass - che è ovviamente frutto dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 69 miliardi di dollari - gli consente ora di acquisire rinnovata popolarità.

Anche Call of Duty: Black Ops 6 debutterà su Game Pass, e sarà un altro lancio da monitorare, visto che i giochi della serie militare sono già normalmente tra i più giocati in assoluto.

La Stagione 4 Bottino Rinnovato è ora in corso su Diablo IV: non perdetevi la nostra recensione in video.