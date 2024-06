Diablo IV: ecco tutte le novità della Stagione 4 anche in video

La quarta stagione di Diablo IV, che prende il nome di Bottino Rinnovato, porta con sé importanti cambiamenti, soprattutto nel potenziamento degli oggetti e nelle esperienze della Marea Infernale. Per quanto riguarda la nuova storia, i giocatori avranno l'opportunità di unirsi alle forze dei Lupi di Ferro per combattere i demoni degli Inferi. In particolare, nell'accampamento dei Lupi di Ferro, Soudeh sta cercando la fonte delle voci demoniache in una cripta abbandonata e potrebbe aver bisogno del nostro aiuto.

Questa stagione offre contenuti sia per chi desidera creare un nuovo personaggio stagionale sia per chi vuole potenziare quelli esistenti nel Regno Eterno. Ci sono nuovi modi per interagire con gli oggetti e personalizzarli, oltre a nuove attività end-game per ottimizzare la configurazione del personaggio. Il sistema di drop è stato completamente rivisto, permettendo ai giocatori di ottenere oggetti leggendari e unici fin dalle prime fasi del gioco, che sono ora più veloci e semplificate per concentrarsi maggiormente sull'endgame.

Stagione 4 di Diablo IV: tutte le novità in video

La Marea Infernale è ora disponibile fin dai primi livelli del mondo e introduce nuove attività come i Rituali Maledetti e gli Infernogeni, antichi eroi di Sanctuarium che si sono schierati con i demoni degli Inferi. Gli aggiornamenti agli oggetti, invece, includono una semplificazione degli affissi di base e l'introduzione del sistema Tempra, che consente ulteriori opzioni di personalizzazione degli oggetti. Con il nuovo sistema i giocatori possono aggiungere affissi specifici e potenti agli oggetti rari e leggendari tramite i Manuali della Tempra. Questi manuali contengono diversi affissi e possono essere trovati nella maggior parte dei contenuti di Diablo IV. Combinando un manuale con un oggetto, si aggiunge uno degli affissi in modo casuale. I manuali sono disponibili in categorie come armi, offensiva, difensiva, utilità, mobilità e risorse, indicando la tipologia di bonus che il nuovo affisso applicherà all'oggetto. Tuttavia, si hanno solo cinque tentativi di Tempra, e una volta esauriti, l'oggetto non sarà più modificabile.

La Fossa, poi, è una nuova sfida dove i giocatori possono testare le loro configurazioni ottimizzate e ottenere materiali rari per migliorare ulteriormente l'equipaggiamento. Accedendo al Livello del Mondo IV, si riceve una missione prioritaria che richiede di completare una Spedizione da Incubo di livello 46. Al completamento, si inizia a ottenere Frammenti di Runa durante le attività di fine gioco, che consentono di attivare un obelisco presente a Cerrigar, che conduce alla Fossa. Qui, l'obiettivo è uccidere abbastanza mostri prima dello scadere di un conto alla rovescia di 10 minuti. Ogni morte sottrae tempo al conto, con la prima che toglie 30 secondi, la seconda 60 e dalla terza in poi 90 secondi. Uccidendo abbastanza mostri, compare un portale che porta all'arena del boss, e ucciderlo prima dello scadere del tempo fornisce materiali da utilizzare per eseguire la Rifinitura degli oggetti, e sblocca il livello della Fossa successivo.

La Rifinitura è un sistema di crafting pensato per migliorare gli oggetti endgame, funzionando anche con gli oggetti unici. Prevede 12 gradi di potenziamento, con ogni grado che migliora gli affissi esistenti e ogni quarto grado che aumenta significativamente un affisso casuale. Questo sistema permette di tentare più volte di ottenere gli affissi giusti senza che l'oggetto venga bloccato dopo 12 potenziamenti. Dopo aver applicato i 12 gradi di potenziamento, se qualche statistica non è soddisfacente, è possibile resettare l'oggetto, perdendo però definitivamente i materiali utilizzati. Il reset rimane quindi un'operazione costosa, dato che le risorse non sono facili da ottenere.

Per effetto di queste novità, la quarta stagione di Diablo IV non solo ha subito massicce revisioni dei sistemi principali, come il sistema di classificazione degli oggetti, ma vede anche una grande aggiunta ai contenuti di fine gioco, inclusi significativi cambiamenti alla scala dei boss. Introduce una nuova difficoltà dei boss chiamata Echi Tormentati, con boss Uber di livello 200. Per evocare questi boss è necessario recuperare oggetti chiamati Pietra Stigia nella Fossa degli Artigiani. Gli oggetti rilasciati dai boss Uber saranno di livello 925, i migliori per assemblare le build dei personaggi di Diablo IV. Ci sono anche buone probabilità di trovare alcuni oggetti unici estremamente potenti.

In definitiva, la quarta stagione di Diablo IV, che durerà fino al prossimo agosto, promette di conferire nuova linfa vitale al gioco. Le meccaniche e le logiche alla base della progressione degli oggetti sono state riviste per creare un'esperienza più fluida e bilanciata. Il gioco continua a essere molto divertente, e le novità nel crafting degli oggetti rendono l'endgame più interessante. Diablo IV rimane un gioco accessibile, sia per i giocatori più impegnati sia per quelli che vogliono godersi qualche ora di gioco. Se gli appassionati, dopo quattro stagioni, non si sono ancora annoiati, un motivo deve esserci.