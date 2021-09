Diablo II Resurrected è ora disponibile: ecco i requisiti della versione PC

Oggi, 23 settembre, Diablo II Resurrected debutta ufficalmente su console e PC. Il promettente remaster sviluppato da Vicarious Visions porta sulle principali piattaforme uno dei giochi di ruolo più amati di sempre, con un comparto grafico del tutto rivisitato e nuove funzionalità. Per celebrare il lancio del gioco, questa sera Blizzard Entertainment trasmetterà un evento su Twitch che vedrà la partecipazione di giornalisti e streamer. Scopriamo inoltre i requisiti tecnici del gioco per Windows 10 che, senza troppe sorprese, risultano decisamente accessibili.

Diablo II Resurrected su PC: requisiti minimi e specifiche consigliate

Lo scorso febbraio, il team di Blizzard ha ufficializzato Diablo II Resurrected, versione restaurata dell'intramontabile RPG rilasciato per la prima volta nel 2000. In tale occasione, il publisher statunitense aveva svelato la lista dei requisiti tecnici della versione PC, ma solo poche ore fa ha aggiornato l'elenco con le ultime informazioni.

Vi anticipiamo che il gioco può girare su gran parte dei sistemi dotati di Windows 10: occorrono 8 GB di RAM e un processore entry-level per riprodurre Diablo II Resurrected. Per quanto riguarda la scheda video, è richiesta una GPU con almeno 2GB di memoria GDDR5, come una Nvidia GeForce GTX 660 o una AMD Radeon HD 7850 - quanto basta per i 1080p. Gli utenti che desiderano la migliore esperienza grafica dovranno possedere almeno una GeForce GTX 1060 o una Radeon RX 5500 XT, affiancata da 16 GB di memoria RAM.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10

CPU: Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

GPU: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

Memoria: 8 GB RAM

Spazio: 30 GB di spazio disponibile

Risoluzione minima dello schermo: 1280x720

Requisiti consigliati

CPU: Intel® Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 2600

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 5500 XT

Memoria: 8 GB RAM

L'evento di lancio su Twitch e il tributo metal a Diablo II

In occasione del lancio ufficiale del gioco, Blizzard Entertainment ha organizzato un invitational event coinvolgendo gli streamer più famosi della community italiana di Twitch. I content creator sfideranno i giornalisti in una sfida multiplayer di Diablo II Resurrected: l'evento si terrà stasera 23 settembre a partire dalle 21.00 e potrà essere seguito sul canale Twitch di cydonia_chiara.

Durante l'evento, gli spettatori assisteranno anche alla presentazione di 'Start again', un tributo musicale realizzato da Cristina Scabbia, cantante dei Lacuna Coil, e dal chitarrista e youtuber Mark the Hammer (Marco Arata). La canzone, cantata in inglese da Scabbia, si ispira alla poesia "The Initiate" inclusa nei manuali di Diablo e Diablo II: l'arrangiamento rock-metal di Arata è invece ispirato al brano "Tristram Village", anch'esso presente nei primi due episodi.

"Sono entusiasta di presentare 'Start again', una canzone con cui abbiamo voluto rendere omaggio a modo nostro a un titolo storico e amatissimo da tutti gli appassionati di videogiochi" ha commentato Cristina Scabbia. "Credo che il rock e il metal siano due generi perfetti per un tributo musicale a un mondo oscuro come quello di Sanctuarium, e lavorare con Mark su questo progetto è stato entusiasmante [...]. È intervenuto anche Mark the Hammer: "Da fan di Diablo ho cercato di sviluppare una traccia che rispettasse al massimo la composizione originale di Matt Uelmen, creando anche qualcosa di unico per un'occasione come questa".

Ricordiamo che Diablo II Resurrected debutta oggi su PC (Windows 10), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.