Diablo II: Resurrected, il remake è ufficiale! Uscirà su PC e console nel 2021

L'annuncio era nell'aria da qualche giorno, ma solo in occasione della BlizzCononline abbiamo potuto assistere alla presentazione ufficiale di Diablo II: Resurrected. Parliamo di una corposa rimasterizzazione del secondo capitolo, da molti fan considerato il miglior episodio della storica serie hack and slash. La "resurrezione" di Diablo II arriva con una nuova grafica 3D in alta risoluzione, il supporto all'audio Dolby Surround 7.1 e tante altre novità.

Diablo II sta per tornare: più remake che remastered



L'annuncio di Diablo II: Resurrected è stato la ciliegina sulla torta della conferenza digitale di Blizzard, durante la quale abbiamo assistito alla presentazione di nuovi contenuti per World of Warcraft e Hearthstone e al reveal della nuova classe di Diablo IV, il Tagliagole.

Resurrected si è mostrato al pubblico con un trailer a dir poco entusiasmante. Il team di sviluppo ha preservato il fascino del gioco originale - rilasciato nell'estate del 2000 - con un'attenta e fedele opera di restauro: i modelli 2D basati sugli sprite originali di Diablo II sono stati catapultati nel presente con un rendering fisico in 3D e svecchiati con un sistema d'illuminazione dinamica e un comparto di animazioni ed effetti grafici completamente riprogettato.

Noi non ci limiteremmo a definirla una "semplice" remastered, perché le novità sul fronte tecnico vanno ben oltre le aggiunte appena menzionate. Troveremo il pieno supporto al 4K, così come una modernizzazione del comparto sonoro - e, dunque, della colonna sonora - che introduce la compatibilità con l'audio Dolby Surround 7.1. Non è tutto: tutti i 27 minuti delle classiche cutscene, che raccontano la storia dell'Oscuro Viandante, sono stati rifatti da zero.

La natura da remake si palesa inoltre nelle migliorie apportate alla quality of life, molte delle quali si basano su feature richieste da numerosi giocatori, a partire dal Forziere Condiviso. In ogni caso, i più nostalgici avranno sempre la possibilità di passare dalla grafica moderna 3D a quella originale 2D, con la semplice pressione di un pulsante.

Diablo II: Resurrected con Lord of Destruction su PC e console

L'edizione Resurrected include il gioco originale e l'espansione Lord of Destruction, ovvero l'Atto V della storia di Diablo II, dove i giocatori affronteranno il temibile Baal, fratello di Diablo e, per l'appunto, Signore della Distruzione. Ricordiamo che l'add-on introduce due classi aggiuntive (Assassina e Druido) alle cinque disponibili nel gioco base.

Un'altra grande novità riguarda la futura distribuzione di Diablo II: Resurrected. Il gioco sarà disponibile entro la fine dell'anno su una vasta gamma di piattaforme, ovvero su PC (Windows), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Blizzard ha annunciato il supporto alla progressione cross-platform, una feature più che gradita che consentirà agli utenti di giocare con il proprio personaggio e di conservare tutti gli oggetti sbloccati, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

A tal proposito, ecco le parole di J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment: "Diablo II è stato un gioco fondamentale per Blizzard e milioni di giocatori di tutto il mondo. Con Diablo II: Resurrected, siamo felici di poter riportare questo classico su PC e anche su console, includendo la progressione multipiattaforma, in modo che i giocatori possano rivivere quei ricordi o provare l'intramontabile gameplay di Diablo II per la prima volta sulla piattaforma che preferiscono".

Per chi, come noi, non riuscirà a sostenere l'attesa per Diablo II: Resurrected, sappiate che sono aperte le iscrizioni all'alfa tecnica per PC: basterà visitare il sito ufficiale.