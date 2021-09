Steam Deck: si potrà avviare da MicroSD e usare come controller del PC

La nuova console portatile di Valve, la Steam Deck, debutterà nel prossimo mese di dicembre (anche se, trattandosi di Valve, non si può escludere a priori un posticipo dell'ultimo momento). Coloro che l'hanno già prenotata e i potenziali nuovi acquirenti sono molto curiosi dei dettagli tecnici di Steam Deck, il che ha indotto Valve a preparare delle FAQ ufficiali, svelando alcuni particolari molto interessanti.

Steam Deck: la console portatile di Valve arriverà a dicembre

Tutti i modelli di Steam Deck annoverano uno schermo LCD IPS in vetro con Optical Bonding, mentre il solo modello da 512 GB beneficerà di un ulteriore strato antiriflesso. Con Optical Bonding si intende il procedimento che riempie il piccolo interstizio tra il modulo LCD e la superfice touch del pannello con uno strato di materiale acrilico al fine di garantire la perfetta aderenza tra i due elementi.

La console ha anche due motori aptici, ognuno posizionato sotto uno dei due trackpad per fornire feedback tattile. Inoltre, è compatibile con le schede MicroSD formattate con i file system ext4 o exFAT. Si potrà anche avviare da MicroSD e sarà possibile scegliere con quale sistema operativo utilizzarla e da quale unità di storage.

L'ecosistema software di Steam Deck funzionerà in modo molto simile a un PC tradizionale e a Steam, ma non ci sarà la modalità Big Picture abilitabile con il normale client di Steam. Al suo posto, invece, una modalità personalizzata appositamente per la Steam Deck, dalla quale si può uscire per accedere al normale ambiente desktop Linux. Inoltre, si potrà anche utilizzare la console portatile come controller del PC tramite la modalità Remote Play.

La console utilizzerà Proton per supportare i giochi che non risiedono su Steam. Sarà poi possibile utilizzarla in abbinamento a un visore VR, anche se Valve sostiene di non aver ottimizzato la console per questo tipo di supporto. Il sistema inoltre non è in grado di funzionare con GPU esterne.

Non ci saranno differenze nelle prestazioni tra la modalità portatile e quella con la console posizionata nella sua base per esplicita volontà di Valve. Il cavo di ricarica incluso nella confezione sarà lungo un metro e mezzo.

Per quanto riguarda le caratteristiche precedentemente note, Steam Deck sarà basata su una APU AMD personalizzata dotata di 4 core e 8 thread e con architettura Zen 2. Per quanto riguarda le velocità di clock, il chip funzionerà tra 2,4 e 3,5 GHz. Disporrà anche di un processore grafico con architettura RDNA 2 con otto unità di calcolo in esecuzione a 1,0–1,6 GHz. Completano le specifiche hardware della console 16 GB di RAM LPDDR5 a 5500 MT/s.