Detective Pikachu: il ritorno, il sequel dello spin-off Pokémon su Switch a ottobre

Nell'inverno del 2016 i giocatori di Nintendo 3DS accoglievano sulla console portatile un gioco a dir poco inaspettato intitolato Detective Pikachu. Parliamo di un irriverente spin-off di Pokémon sviluppato da Creatures Inc. che vede protagonista un curioso Pikachu parlante. Un titolo che prendeva notevoli distanze dai giochi della serie principale, spostando il focus dai combattimenti a turni alla narrativa. Dal gioco è stato tratto anche un omonimo adattamento cinematografico che, nel 2019, ha riscosso un enorme successo (433,2 milioni di dollari al botteghino).

Nintendo ha ancora un'altra storia da raccontare e, questa volta, decide di farlo su Switch. Durante l'ultimo Direct è stato infatti presentato Detective Pikachu: il ritorno.

Tanti misteri da risolvere in quel di Ryme City

Il sequel di Detective Pikachu è stato annunciato in occasione del Nintendo Direct tramite un coinvolgente trailer. "Ryme City è un luogo in cui esseri umani e Pokémon convivono in armonia", recita la descrizione che troviamo sul sito ufficiale di Nintendo. Qui troviamo anche l'opzione per il pre-ordine del gioco e il prezzo della versione digitale: 49,99 euro.

"In questa movimentata città vive un rude e sfrontato (ma sorprendentemente adorabile) Pikachu che ama il caffè e si autodefinisce 'un grande detective'". Il piccolo investigatore collaborerà con Tim Goodman: il Pikachu e il ragazzo uniranno le forze per risolvere una serie di incidenti misteriosi che si stanno verificando in città. "Non perderti le coinvolgenti avventure di Tim e del suo loquace compagno Pikachu, un duo di detective dall'inimitabile stile Pokémon!".

Detective Pikachu: il ritorno è un'esclusiva Nintendo Switch e sarà disponibile dal 6 ottobre.

Durante il Nintendo Direct trasmesso lo scorso mercoledì sono stati presentati anche due nuovi titoli della serie Mario. Il primo è l'ambizioso remake di Super Mario RPG, gioco di ruolo lanciato originariamente su SNES nel 1996 in Giappone e negli Stati Uniti. L'altro è Super Mario Bros. Wonder, un nuovo platformer 2D a scorrimento orizzontale che potrà essere giocato in solitaria o in co-op fino a quattro giocatori. Saranno tutti disponibili nell'autunno 2023.