Super Mario Bros. Wonder: la nuova avventura 2D su Nintendo Switch a ottobre

Il Nintendo Direct odierno ha dato la possibilità ai fan della casa di Kyoto di vedere in azione i giochi che compongono la prossima line-up di Switch.

Tra i titoli troviamo l'inedito Detective Pikachu: Il Ritorno, il già noto e atteso Pikmin 4 e sorprese quali Super Mario RPG, remake dell'omonimo titolo rilasciato nel 1996 su SNES. L'idraulico saltellante resta protagonista assoluto dell'evento digitale grazie all'annuncio di un ulteriore gioco: s'intitola Super Mario Bros. Wonder ed è la nuova avventura bidimensionale dedicata a Mario e compagni. L'attesa non sarà troppo lunga.

Wonder strega gli spettatori del Nintendo Direct

"Unisciti a Mario e amici per una nuova avventura a scorrimento orizzontale in 2D attraverso un mondo di meraviglie, in solitaria o in co-op locale!", recita la descrizione del trailer d'annuncio. "Super Mario Bros. Wonder sbarcherà su Nintendo Switch il 20 ottobre".

Il nuovo platformer 2D richiama i classici capitoli della serie Super Mario Bros., ma al tempo stesso propone un'intrigante fusione tra azione e musica, in maniera simile a quanto fatto da Ubisoft con i più recenti titoli della serie Rayman, a partire da Origins (2011). Troviamo gran parte degli elementi che contraddistiguono i capitoli più tradizionali, ma ci sono anche numerose novità che influenzeranno sensibilmente il modo in cui affronteremo i vari livelli.

Mario potrà infatti raccogliere nuovi 'power up', tra cui uno speciale frutto che lo trasformerà in un elefante. In questa forma l'idraulico sembra visibilmente più lento nei movimenti, ma acquisisce anche una notevole forza fisica, come dimostra nel momento in cui decide di prendere a calci un povero Goomba scaraventandolo fuori dai confini del livello.

Le colorate sfide di Super Mario Bros. Wonder potranno essere affrontate in solitaria o, come si vede nella seconda parte del trailer, in modalità cooperativa. Sarà infatti possibile giocare in compagnia di altri tre giocatori che impersoneranno la Principessa Peach, Luigi, Toad, la Principessa Daisy e altri emblematici personaggi dell'universo di Mario.

Ricordiamo che Wonder sarà disponibile dal 20 ottobre 2023 in esclusiva per Nintendo Switch. Come Super Mario RPG, anche il nuovo capitolo 2D è già disponibile al pre-ordine.