Super Mario RPG, il remake è realtà: a novembre su Nintendo Switch, ecco il trailer

Nella primavera del 1996 i giocatori residenti in Giappone e negli Stati Uniti accoglievano Super Mario RPG su SNES. Come suggerisce il nome, si trattava del primo gioco di ruolo ispirato alle avventure dell'iconico idraulico saltellante, un jRPG con tutti i crismi che invitava i giocatori a prendere parte a una serie di combattimenti a turni e ad esplorare un mondo di gioco estremamente variegato. Tra pochi mesi anche gli utenti europei avranno la fortuna di riscoprire questa perla e, per giunta, con un comparto grafico completamente rivisitato per Nintendo Switch.

Super Mario RPG: dal prossimo 17 novembre su Switch

In occasione del Nintendo Direct odierno, la casa di Kyoto ha annunciato Super Mario RPG, remake dell'omonimo gioco pubblicato su SNES e, nel 2008, su Virtual Console (Wii). "A volte i desideri si avverano: il primo RPG della serie Mario fa il suo ritorno con una grafica tutta nuova!", così recita la descrizione del trailer ufficiale che accompagna la presentazione del remake.

"Ricostruisci la Via Stellare in Super Mario RPG, in arrivo su Nintendo Switch il 17 novembre 2023". L'emozionante trailer si apre con una clip estrapolata dalla versione del gioco originale: il filmato vede protagonista Peach, che viene poi ripresentata nella più moderna versione per Nintendo Switch. Quest'ultima si distingue per una veste grafica del tutto inedita, che tuttavia ripropone il peculiare design che caratterizza Mario e gli altri protagonisti.

Proprio come nel gioco per SNES, i giocatori potranno esplorare diversi mondi di gioco e incontrare un'ampia varietà di personaggi più o meno amichevoli. Quando si tratterà di scendere in battaglia interagiremo con un sistema di combattimento a turni, in pieno stile jRPG, con visuale dall'alto, barre della salute, counter dei danni e abilità uniche per ogni personaggio.

Il gioco sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch dal prossimo novembre, con i pre-ordini già disponibili da questa giornata sull'eShop. Come approfondiremo in un altro articolo, durante il Nintendo Direct è stato presentato un nuovo titolo 2D della serie Mario.