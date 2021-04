Deathloop è stato rinviato: Arkane annuncia la nuova data di uscita

È un periodo decisamente particolare per il mondo dei videogiochi (e non solo). Arriva l'annuncio dell'ennesimo rinvio, che nel caso più recente riguarda una produzione targata Bethesda: è Deathloop, sparatutto sviluppato da Arkane Lyon in esclusiva temporale per PlayStation 5 e PC. L'uscita del gioco è slittata di qualche mese, il tempo necessario per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dagli sviluppatori senza mettere a repentaglio la salute del team.

Deathloop: il lancio slitta da maggio al settembre 2021

Anche nel caso di Deathloop è il COVID-19 ad aver colpito l'intera produzione. Nell'estate 2020, la pandemia aveva già spinto i responsabili di Arkane Lyon a spostare il lancio del gioco alla primavera 2021, ma ciò non sarebbe bastato per ultimare i lavori sull'ambizioso action. Ecco dunque che la software house francese (Dishonored, Prey) annuncia il secondo rinvio: l'esclusiva PS5 e PC non arriverà più il prossimo 21 maggio, bensì il 14 settembre 2021.

La notizia arriva direttamente da Dinga Bakaba e Sebastien Mitton, rispettivamente game director e art director di Deahtloop: "Abbiamo preso una decisione davvero difficile", spiegano i due sviluppatori. Nei piani di Arkane c'è l'intento di realizzare un prodotto di qualità, preservando però la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti della software house.

Bakaba e Mitton aggiungono: "Sfrutteremo questo tempo extra per raggiungere il nostro obiettivo: creare un'esperienza di gioco divertente, elegante e sconvolgente. Ci scusiamo per l'attesa prolungata e ringraziamo tutti voi per il vostro entusiasmo. È il carburante che alimenta la nostra creatività e il nostro duro lavoro. Non vediamo l'ora di tornare a mostrarvi Deathloop".

Deathloop, ricordiamo, è un gioco d'azione caratterizzato da una marcata componente shooter e da un'originale formula che unisce single player e multiplayer: le partite "ibride" dello sparatutto consisteranno in scontri asincroni con nemici controllati dall'IA, con uno sfidante impersonato da un altro giocatore che proverà a mandare all'aria la missione.

Tutto questo sarà disponibile, almeno in un primo momento, solo su PlayStation 5 e PC (Windows 10), ma il debutto sulle piattaforme Xbox non sarà molto distante. Del resto, ricordiamo che il publisher di Deahtloop, Bethesda, fa ora parte dell'allargata famiglia di Microsoft.