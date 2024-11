Death Stranding arriva su Xbox: acquistabile a soli 19,99 euro per un periodo limitato

Del tutto a sorpresa, Death Stranding Director's Cut è disponibile per gli utenti Xbox Series X|S. L'ultima opera di Hideo Kojima Productions può essere acquistata con uno sconto del 50% al prezzo promozionale di 19,99 euro per un periodo limitato sul Microsoft Store.

"È un piacere per me annunciare che finalmente Death Stranding Director's Cut sarà distribuito anche ai giocatori Xbox. Vorrei ringraziare tutti i fan che hanno continuato a seguirci, così come tutti nella community Xbox che pazientemente hanno atteso. Kojima Productions (Death Stranding) continuerà a unire sempre più giocatori in tutto il mondo, rimanete sintonizzati" ha dichiarato Hideo Kojima in una nota ai giornalisti.

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

Xbox Series X|S Edition & Windows PC Edition

On sale today at a special limited time offer of 50% off! ✅



For more details, click here👉https://t.co/rK58feJGDA

Xbox community members, please enjoy👍#DeathStranding #DS_5th pic.twitter.com/pkSSdWVEsu — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) November 7, 2024

Il cambiamento che ha portato alla distribuzione sulla piattaforma di Microsoft è piuttosto semplice: Kojima Production ha riacquisito la piena proprietà dei diritti sul franchise, il che fa ben sperare per il futuro. Il messaggio di Kojima, infatti, lascia intendere che l'atteso secondo capitolo sarà distribuito anche sulle altre piattaforme, oltre che su PlayStation.

Tuttavia, Death Stranding 2 non ha ancora una data d'uscita. Al momento, sappiamo che il sequel sarà intitolato "On The Beach" ed è previsto per il 2025. Hideo Kojima ha chiarito che è già stata stabilita una data esatta di lancio, ma non potrà confermarla prima del prossimo anno.

Ad ogni modo è evidente che il gioco approderà su più piattaforme e non è da escludere che ambedue i capitoli facciano capolino anche sulla prossima console di Nintendo. Tuttavia, Sony potrebbe aver chiuso un nuovo contratto con la software house per l'esclusiva temporale del gioco, per cui è possibile che Death Stranding 2 non venga rilasciato in contemporanea su tutte le piattaforme.