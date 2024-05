Dead Island 2 supera i 7 milioni di giocatori: Dambuster ringrazia e promette nuovi aggiornamenti

In un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del gioco, Dambuster Studios ha ringraziato i giocatori di Dead Island 2 e condiviso alcuni numeri davvero interessanti registrati dal gioco. Dal lancio, avvenuto il 21 aprile dell'anno scorso, l'action post-apocalittico ha raggiunto oltre 7 milioni di videogiocatori.

"Dal lancio a oggi, più di 7 milioni di giocatori sono entrati in Hell-A, ammazzando ben 24 miliardi di zombi! Stentiamo a crederci, sono cifre da capogiro! Siamo anche onoratissimi di essere stati nominati come miglior gioco d'azione ai Game Awards dello scorso anno e, più recentemente, miglior gioco britannico ai prestigiosi BAFTA" si legge nel messaggio.

"A tutti i nostri ammazzazombi: leggiamo e apprezziamo tutti i vostri commenti, feedback e auguri per il futuro! Presto potremo rivelare alcuni aggiornamenti di gioco entusiasmanti e tanto attesi e condivideremo ulteriori notizie sui nostri programmi, non appena saranno pronti!".

Solo poche settimane fa, Dambuster ha rilasciato il secondo DLC per Dead Island 2, SoLA, e almeno per il momento non sono previste ulteriori espansioni. Inoltre, il mese scorso è stato anche quello di debutto per il gioco su Steam, anche se al momento le circa 4000 recensioni valutano la produzione "nella media".

Noi abbiamo avuto l'opportunità di provare Dead Island 2 al lancio e oggi come nella nostra recensione ci sentiamo di consigliare senza remore il gioco. Il motivo è semplice: nonostante lo sviluppo travagliato e contenuti che non riservano grosse sorprese, l'opera di Dumbaster Studios diverte per tante ore e offre un comparto tecnico eccellente. Insomma, un titolo senza enormi pretese, ma che nel suo genere riesce ancora una volta a distinguersi.