Dead Island 2 arriva finalmente su Steam: approfittate dello sconto lancio del 50%

Fa finalmente capolino su Steam uno dei giochi di maggior successo per PLAION: Dead Island 2. L'avventura in prima persona, attesa dai fan per quasi 10 anni, può finalmente essere acquistata dal negozio di Valve, peraltro con uno sconto a tempo limitato del 50%. I nuovi giocatori possono acquistare Dead Island 2 a 29,90 euro.

Il titolo era stato rilasciato originariamente solo su Epic Games Store nel caso del PC ed è rimasto un'esclusiva per un anno esatto. Il titolo arriva su Steam in seguito al rilascio dei DLC e delle due espansioni, anche in questo caso tutto scontato del 50%, ad esclusione dell'ultima espansione rilasciata più di recente, SoLA.

Per chi non conoscesse il gioco, Dead Island 2 rappresenta l'ultimo capitolo della saga ideata dai ragazzi di Techland. Si tratta del capitolo più travagliato della serie che ha subito numerose battute d'arresto ed è passato nelle mani di studi diversi fino a Dambuster Studio che è riuscito a pubblicarlo dopo quasi 10 anni di sviluppo.

Nonostante un percorso così difficile, il team di Dambuster è riuscito a confezionare un prodotto che non stravolge il genere e rimane fedele al capitolo originale, ma capace di offrire un'esperienza soddisfacente. Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione, Dead Island 2 è uno di quei giochi che nella sua semplicità riesce perfettamente in un obiettivo: divertire.

Il titolo è un survival ironico e scorretto che consente fino a quattro amici di massacrare zombi per le strade di una soleggiata Los Angeles che nel gioco prende il nome di Hell-A. Un aspetto interessante introdotto con questo secondo capitolo sono i personaggi che, adesso, si differenziano per le abilità in modo da adattarsi allo stile del giocatore.

In sintesi, pur non essendo un titolo rivoluzionario, a noi è piaciuto davvero molto e non possiamo che consigliarvi di giocarlo. È gradevole e divertente per i nuovi giocatori, e un tuffo nel passato per i fan della saga che, senza dubbio, apprezzeranno un comparto tecnico completamente rinnovato.