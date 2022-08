Dark Souls 3 PC: le funzionalità online ritornano dopo 6 mesi

Nel mese di febbraio Bandai Namco ha spento i server che gestiscono le funzionalità online dei giochi della serie Dark Souls per PC. La misura si era resa necessaria dopo l'individuazione di una vulnerabilità che potenzialmente avrebbe potuto consentire a degli attaccanti di eseguire codice malevolo sui PC connessi.

Adesso, il produttore giapponese annuncia la riapertura dei server. Il ritorno delle funzionalità online, tuttavia, riguarda per il momento il solo Dark Souls 3, mentre i primi due capitoli della serie Dark Souls rimangono privi di online. I server per i giochi della serie a cura di FromSoftware gestiscono funzioni online come invasioni, evocazioni e i messaggi fra i giocatori.

I problemi di sicurezza non hanno mai riguardato l'ultimo gioco di FromSoftware, Elden Ring. I più maliziosi, anzi, hanno accusato la software house di non essere stata reattiva a risolvere i problemi con i Dark Souls perché forte del successo ottenuto da Elden Ring nei mesi scorsi.

I Dark Souls, così come Elden Ring, appartengono al cosiddetto genere dei soulslike, ovvero dei giochi fortemente basati sul sistema di combattimento dove è importante soprattutto la reattività rispetto ai movimenti dei nemici. Qui la nostra recensione di Elden Ring.