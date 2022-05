I server della versione PC dei Dark Souls sono offline da 100 giorni

Nello scorso mese di gennaio è stata riscontrata una vulnerabilità all'interno delle funzionalità multiplayer online dei giochi della serie Souls di FromSoftware. Nello specifico, consentirebbe agli attaccanti di eseguire codice malevolo sui PC in cui il gioco è in esecuzione e si sta giocando in co-op o vi è un'invasione in corso. Insomma, un problema non di poco conto, anche perché gli attaccanti in questo modo possono prendere il controllo del PC bersaglio, fare ad esempio il mining di criptovalute o cancellare dati preziosi.

Dark Souls: i server di gioco rimangono chiusi

FromSoftware decise di chiudere i server di gioco, inibendo quindi la possibilità di sfruttare le funzioni online come invasioni, evocazioni e i messaggi fra i giocatori. La community è presto insorta, anche perché i giochi della serie Souls, e in particolare Dark Souls 3, condividono con il nuovo Elden Ring buona parte del sistema di gestione dell'online. Tuttavia, Elden Ring non sembra affetto dagli stessi problemi di sicurezza, e ovviamente la parte online continua a essere regolarmente funzionante.

Il successo che Elden Ring sta ottenendo sembra indurre FromSoftware ad affrontare il problema con molta calma. La software house giapponese già in passato si è dimostrata non così abile nell'ottimizzazione dei suoi giochi per la piattaforma PC, il che sembrerebbe confermato dal fatto che nessun Souls presenta problemi di sicurezza su console.

Lo scorso 9 febbraio il produttore Bandai Namco aveva riconosciuto l'esistenza del problema e aveva comunicato ai giocatori che i server sarebbero rimasti offline fino all'uscita di Elden Ring. Ma, adesso, dopo che Elden Ring è diventato pubblico, e sono passati più di 3 mesi dal momento in cui la falla di sicurezza è diventata nota, non vi è ancora alcuna traccia dei server per l'online dei Souls.