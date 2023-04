Cyberpunk 2077 supporta il full ray tracing (path tracing), ma solo con GeForce RTX 4000

La modalità RayTracing: Overdrive, già anticipata nei giorni scorsi, è ora disponibile in Cyberpunk 2077. Si tratta di un ray tracing potenziato rispetto alla versione precedentemente disponibile nell'action RPG di CD Projekt RED, basato su path tracing. Con path tracing si intende la variante di ray tracing più completa, visto che non tiene conto solamente della luce propagata dalle fonti luminose (come il ray tracing), ma anche della luce riflessa da qualsiasi altro oggetto 3D presente nella scena. Naturalmente questo richiede molti più calcoli e risorse di elaborazione alla GPU.

Per questo motivo, CD Projekt RED indica che la modalità RayTracing: Overdrive è disponibile solo con le GPU della famiglia GeForce RTX 40 a cominciare dalla GeForce RTX 4070 Ti mentre con quelle di passata generazione funziona solo con la RTX 3090 a patto di giocare alla risoluzione 1080p e a 30 frame al secondo.

Con il nuovo aggiornamento di Cyberpunk 2077, inoltre, arriva anche il supporto a NVIDIA DLAA, che è la variante di DLSS priva della componente di upscaling. Questo vuol dire che la grafica del gioco trae beneficio dall'algoritmo di ottimizzazione della qualità gestito tramite intelligenza artificiale, ma senza partire da un'immagine a risoluzione inferiore come normalmente accade con DLSS. Questa, come l'opzione grafica precedente, si trova solitamente all'interno di giochi con poco dispendio in termini di risorse di calcolo: con la loro implementazione, dunque, NVIDIA e CDPR puntano a dimostrare la bontà delle rispettive soluzioni in termini di hardware e ottimizzazione del motore grafico.

Con la patch 1.62 arriva anche il supporto a XeSS, la tecnologia di upscaling di Intel. Questo rende Cyberpunk 2077 uno dei pochi giochi a supportare contemporaneamente NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS. Inoltre, CDPR ha migliorato anche il benchmark integrato nel gioco, che adesso mostra molte più informazioni sullo stato di funzionamento della GPU e le sue impostazioni, così come sulle specifiche dell'intero sistema e sulla versione dei driver della scheda video.