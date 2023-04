Cyberpunk 2077 con path tracing si mostra in nuovi screenshot e un video

NVIDIA ha condiviso alcuni screenshot e un video di come appare Cyberpunk 2077 con path tracing abilitato. La nuova implementazione richiederà naturalmente l'utilizzo di schede video della gamma RTX, anche se possiamo anticiparvi che si tratta di una tecnologia decisamente impegnativa.

Come avevamo spiegato in precedenza, all'annuncio del nuovo aggiornamento, il path tracing o "full ray tracing" consente di simulare l'illuminazione di un'intera scena. Si tratta di una tecnica utilizzata per realizzare immagini cinematografiche estremamente realistiche. Nell'ambito artistico, però, talvolta una sola scena richiede ore di rendering, mentre nei videogiochi sarà fatto in tempo reale.

Chiaramente il risultato sarà diverso rispetto alle locandine fotorealistiche delle pubblicità, ma si tratta di un enorme passo avanti per la grafica tridimensionale. A tal proposito, per ottenere un risultato accettabile, ovvero un buon compromesso tra qualità visiva e framerate, si è dimostrato fondamentale il DLSS.

Il nuovo aggiornamento, infatti, introduce anche il supporto al DLSS 3, ovvero l'iterazione dedicata alle nuove GeForce RTX 4000 che consentirà di ottenere performance superiori rispetto alle precedenti versioni. Questo sarà supportato, inoltre, da Shader Execution Reordering, anche in questo caso disponibile solo sull'ultima serie di GPU gaming di NVIDIA.

Nel video è possibile vedere il gioco eseguito su una GeForce RTX 4090 in 4K con DLSS 3 attivo. Il framerate, in alcune scene, supera agevolmente i 100 fps, il che fa ben sperare anche per i possessori di schede delle fasce inferiori che molto probabilmente riusciranno a ottenere quantomeno un'esperienza nell'intorno dei 60 fps, ovviamente a risoluzione inferiore.

Non rimane che attendere la prossima settimana per toccare con mano i progressi raggiunti e la qualità con cui il path tracing è stato implementato nel travagliato titolo di CD Projekt RED.