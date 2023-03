Cyberpunk 2077 con path tracing in arrivo: l'11 aprile debutta la Overdrive Mode

Alla Game Developers Conference 2023, CD Projekt RED ha svelato Cyberpunk 2077 con path tracing, in arrivo l'11 aprile. Si tratta della tanto attesa "Overdrive Mode", ed è un ulteriore passo nel futuro.

Il path tracing, noto anche come "full ray tracing", simula accuratamente la luce in un'intera scena. Viene usato dagli artisti degli effetti visivi per creare grafiche cinematografiche e televisive indistinguibili dalla realtà. Ciò avviene però in rendering farm offline, spesso impegnandole per diverse ore su un singolo frame.

L'arrivo di schede video con RT core e Tensor core apre all'approdo della tecnologia anche nei videogiochi in tempo reale, ma finora l'avevamo vista all'opera su titoli come Quake II RTX, Minecraft RTX e Portal RTX, non su produzione moderne. Secondo NVIDIA è necessario che il rendering si verifichi in 0,016 secondi affinché il path tracing possa essere implementato nei giochi.

Un ruolo importante lo giocherà il DLSS 3, capace di ricostruire fino a sette ottavi dell'immagine, riducendo così il carico di rendering effettivo. Il team polacco userà inoltre tecnologie delle GPU GeForce RTX 4000 come Shader Execution Reordering.

"Non solo garantisce una grafica migliore ai giocatori, ma promette anche di rivoluzionare l'intera pipeline di come vengono creati i giochi", ha affermato Pawel Kozlowski, senior technology developer engineer di NVIDIA.

"Con la Overdrive Mode di Cyberpunk 2077 tutte le fonti di luce proiettano ombre soft shadow fisicamente corrette. Anche l'illuminazione naturale colorata rimbalza più volte nel mondo di Cyberpunk 2077, creando un'illuminazione indiretta e un'occlusione più realistiche", commenta NVIDIA.

Alla GDC NVIDIA ha annunciato la disponibilità di RTX+ Path Tracing SDK 1.0, un pacchetto di tecnologie che include DLSS 3, Shader Execution Reordering (SER), RTX Direct Illumination (RTXDI) e NVIDIA Real-Time Denoisers (NRD).