Cyberpunk 2077 next-gen a fine 2021? Forse. Nuovi dettagli sulla prima grande espansione

Il team di CD Projekt RED continua a lavorare senza sosta a Cyberpunk 2077: dopo l'ultima patch (1.3) e la prima piccola infornata di DLC gratuiti, il team di Varsavia ha assunto un gruppo di modder con l'obiettivo di migliorare lo stato attuale del gioco ed espandere il supporto al modding. La prossima grande novità coincide con l'aggiornamento next-gen che porterà l'RPG su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, trattamento riservato anche per The Witcher 3: Wild Hunt.

Gli sviluppatori dello studio polacco hanno confermato che l'update di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 arriverà entro la fine dell'anno, ma hanno anche ammesso che non c'è alcuna garanzia e che un eventuale rinvio potrebbe essere sempre dietro l'angolo.

Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 su next-gen nel 2021, si spera

Nell'ultimo report dedicato agli investitori, CD Projekt RED ha ribadito che l'uscita dei porting next-gen dei suoi titoli di punta è ancora programmata per fine 2021. Ciononostante, il vicepresidente dello sviluppo business Michał Nowakowski ha anche sottolineato che, dopo gli ultimi "passi falsi" di CDPR, il suo studio potrebbe sempre cambiare i piani in corsa.

"L'obiettivo è rilasciare la versione next-gen di Cyberpunk 2077 entro la fine dell'anno", ribadisce Nowakowski. "Al tempo stesso, tenendo a mente le lezioni che abbiamo imparato nell'ultimo anno e considerando che questo progetto è ancora in sviluppo, non possiamo dire con assoluta certezza che il programma di produzione non cambierà".

CD Projekt RED ha piani molto simili per la riedizione di The Witcher 3: Wild Hunt, anch'essa in arrivo su PS5 e Xbox Series X|S. La versione next-gen dell'avventura di Geralt di Rivia è in sviluppo presso un team esterno, ovvero Saber Interactive, lo stesso studio che ha realizzato il porting del gioco per Nintendo Switch. "Come con Cyberpunk 2077, il nostro obiettivo è quello di rilasciare il gioco alla fine del 2021. Tuttavia, allo stesso modo, il processo di sviluppo è in corso e non possiamo assolutamente garantire che il programma di release non varierà".

Volendo rassicurare gli investitori, Michał Nowakowski ha poi concluso: "Per il momento miriamo sicuramente a (rilasciare) entrambi i titoli entro la fine del 2021".

Cyberpunk 2077: 160 sviluppatori al lavoro sulla prima espansione

Nella stessa occasione, CD Projekt RED ha parlato dei lavori in corso sulla prima espansione dello "sfortunato" gioco di ruolo, quella che - almeno nei piani del team polacco - replicherà la grandezza degli acclamati add-on narrativi di The Witcher 3: Wild Hunt (Hearts of Stone, Blood & Wine).

La compagnia dichiara che almeno un terzo dei suoi sviluppatori sta lavorando alle versioni next-gen di Cyberpunk 2077 e al miglioramento del gioco originale - la patch 1.3, ricordiamo, è l'aggiornamento più grande rilasciato finora da CDPR. I restanti due terzi, invece, stanno realizzando la prima grande espansione dell'RPG, così come altri progetti legati a The Witcher.

Per la precisione, sono 160 gli sviluppatori di CD Projekt RED che sono attualmente coinvolti nello sviluppo della prima espansione di Cyberpunk. L'annuncio arriva dallo stesso Adam Kiciński, CEO della software house, che ha anche affermato che circa 70 persone stanno invece lavorando a "un progetto non ancora annunciato".

"La versione next-gen è un passo importante nella nostra avventura nell'universo di Cyberpunk", ha affermato Kiciński rivolgendosi agli investitori. "Crediamo fortemente nel potenziale a lungo termine di questa IP. Ecco perché stiamo attualmente lavorando alla prima espansione del gioco, anche se non posso dire altro in questo momento".