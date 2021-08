Cyberpunk 2077, ora disponibile la patch 1.3 con il primo DLC gratuito

In occasione di una livestream, CD Projekt RED ha recentemente presentato le prime novità della patch 1.3 di Cyberpunk 2077. L'aggiornamento porta con sé una moltitudine di fix per i già noti bug segnalati dalla community, così come alcuni miglioramenti relativi al gameplay e, non meno importante, il primo contenuto aggiuntivo gratuito. Ora la patch è ufficialmente disponibile al download su PC, console e Google Stadia: ecco le principali novità.

Patch 1.3: bug fix, miglioramenti e contenuti aggiuntivi

Come di consueto, il team di sviluppo ha pubblicato una lista di tutti i cambiamenti apportati con l'ultima patch di Cyberpunk 2077. Nel caso dell'aggiornamento 1.3 l'elenco è decisamente lungo e include miglioramenti, modifiche legate al bilanciamento, al gameplay e all'interfaccia. Troviamo numerose correzioni per gli innumerevoli bug già menzionati e per l'ottimizzazione del gioco su tutte le piattaforme compatibili, ma soprattutto sulle console old-gen.

Patch 1.3 for Cyberpunk 2077 is live on PC, consoles and Stadia!



List of the most notable changes coming in this update is available here: https://t.co/P4BZ9pohBS pic.twitter.com/5aljrkSAMQ — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 18, 2021

Tra le novità più importanti va segnalata la nuova minimappa, che offre una maggiore leggibilità in fase di guida grazie a una riduzione del livello di zoom. Cè inoltre una nuova opzione per la ridistribuzione dei punti talento sull'albero di abilità del proprio personaggio, il che permette ai giocatori di sperimentare altri perk e potenziali build. Per gli utenti PlayStation 4 e PC - con configurazioni video più basse - viene introdotto un notevole miglioramento dei riflessi SSR (Screen Space Reflections), che ora risultano meno granulosi.

Nella lista di CD Projekt RED ci sono molte novità sul fronte contenutistico, ma le più "ghiotte" sono quelle incluse nel primo pacchetto DLC gratuito.

Riceviamo così una skin alternativa per Johnny Silverhand, co-protagonista dell'avventura: è possibile attivare l'aspetto alternativo visitando la sezione 'Contenuti aggiuntivi' delle impostazioni di gioco. Personalizzazioni extra anche per V, con la Giacca da aerotrafficante multistrato in pelle sintetica e la Giacca punk luminescente, entrambe disponibili nel magazzino dell'appartamento di V. Infine troviamo la Archer Quartz 'Bandit', un veicolo inedito che è possibile ottenere come ricompensa o tramite acquisto, a seocnda delle scelte prese dal giocatore.

Certo, con The Witcher 3: Wild Hunt il team di CD Projekt RED ci ha abituati a add-on molto più corposi, ma per essere il primo DLC gratuito di Cyberpunk 2077 non c'è da lamentarsi. Lo sviluppatore polacco ha promesso che, prossimamente, rilascerà altri contenuti aggiuntivi. In una nota ufficiale, CD Projekt ha anche confermato l'imminente arrivo dell'aggiornamento next-gen: le versioni Xbox Series X|S e PlayStation 5 di Cyberpunk 2077 arriveranno nel corso del 2021. L'update sarà gratuito per tutti i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4.