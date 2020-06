Cyberpunk 2077: Gameplay Demo da 20 minuti e miglioramenti grafici rispetto al 2018

La settimana scorsa è stata decisamente la settimana di Cyberpunk 2077, con il nuovo Gameplay Trailer e l'annuncio delle opzioni grafiche in Ray Tracing. Su YouTube abbiamo trovato un video che evidenzia i progressi grafici fatti da CD Projekt RED rispetto al materiale che era stato rilasciato nel 2018.

In particolare, è stata confrontata la nuova demo mostrata all'evento Night City Wire con alcune parti di gioco similari già viste con la Gameplay Demo dell'E3 2018 e corrispettivo trailer. I giocatori sono ormai tristemente abituati ad assistere a downgrade grafici tra le prime versioni dei giochi e ciò che poi si ritrova effettivamente in vendita. Per Cyberpunk 2077 non sembra che sarà così, anzi questo video mostra dei miglioramenti piuttosto evidenti.

Inoltre, come abbiamo visto, Cyberpunk 2077 dovrebbe avere una bella implementazione del Ray Tracing, probabilmente al livello delle migliori viste fin qui. Sotto potete vedere un'ulteriore lunga demo di gameplay che evidenzia le meccaniche veicolari del nuovo action rpg.

Che ricordiamo uscirà il prossimo 19 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Le versioni PS5 e Xbox Series X saranno gratuite per chi acquista le copie PS4 e Xbox One. Ricordiamo che le console di nuova generazione non verranno sfruttate pienamente ma solo in un secondo momento, ancora una volta tramite aggiornamento gratuito.