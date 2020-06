Cyberpunk 2077, ecco come il Ray Tracing migliorerà la grafica (nuovi screenshot!)

NVIDIA ha annunciato che Cyberpunk 2077 supporterà il DLSS 2.0 e ha mostrato come trarrà vantaggi dall'implementazione del Ray Tracing, con nuovi screenshot e con il trailer in calce.

I giocatori potranno sperimentare le seguenti caratteristiche del ray-tracing in Cyberpunk 2077 (gli screenshot si possono ingrandire e visualizzare alla risoluzione 4k), al momento del lancio:

Illuminazione diffusa in Ray- tracing - Questa tecnica viene utilizzata per catturare la luminosità del cielo e l'illuminazione emessa da varie superfici, cosa molto difficile da ottenere con le tecniche di rendering tradizionali.

Riflessi Ray- tracing - In Cyberpunk 2077, i riflessi in ray-tracing sono utilizzati su tutte le superfici e possono tracciare distanze fino a diversi chilometri. Sono presenti sia su oggetti opachi che trasparenti per simulare il modo in cui la luce riflette le superfici lucide e metalliche tracciando un singolo rimbalzo dei raggi riflessi contro la scena. Questo include specchi naturali lisci come ad esempio il vetro di una finestra, ma anche superfici più ruvide come il metallo spazzolato. A differenza delle tecniche spaziali dello schermo, che possono riflettere solo ciò che è sullo schermo, i riflessi tracciati dai raggi incorporano l'intera scena intorno al personaggio e possono rappresentare accuratamente gli oggetti al di fuori della visuale della telecamera o rivolti verso l'esterno.

Occlusione ambientale in Ray- tracing - L'occlusione ambientale è una tecnica di ombreggiatura e di rendering utilizzata per calcolare l'esposizione di ogni punto rispetto all'illuminazione ambientale. Il risultato è un effetto di ombreggiatura diffusa che oscura le aree chiuse e protette e migliora il tono complessivo dell'immagine. In Cyberpunk 2077, l'occlusione ambientale in ray-tracing può essere utilizzata anche con luci locali per approssimare gli effetti d'ombra locali dove mancano le ombre.

Ombreggiatura Ray- tracing - L'anteprima di Cyberpunk 2077 supporta le ombre direzionali del sole e della luna. Queste ombre hanno lo scopo di essere fisicamente precise e di tenere conto anche della dispersione della luce proveniente dalle nuvole. Le ombre possono essere potenziate nella versione finale per supportare altri tipi di fonti di luce qualora necessario.

NVIDIA DLSS 2.0 in Cyberpunk 2077

In Cyberpunk 2077, DLSS 2.0 offre ai giocatori la possibilità di sfruttare le massime prestazioni di gioco e le migliori impostazioni grafiche per migliorare la risoluzione. Il DLSS lavora attraverso una rete neurale composta da decine di migliaia di splendide immagini ad alta risoluzione, mantenute in un supercomputer con frame rate molto bassi e 64 sample per pixel. Sulla base delle conoscenze di innumerevoli ore di formazione, la rete può acquisire immagini a bassa risoluzione e ricreare splendide immagini in alta risoluzione. I Tensor Core di Turing, con 110 teraflop di potenza IA dedicata, consentono per la prima volta di gestire questa rete di deep learning sui giochi in tempo reale. Il risultato è un grande guadagno in termini di prestazioni, qualità video e una notevole riduzione di rumori visivi e possibile sfarfallio.