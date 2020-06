Causa a Twitch per i contenuti provocanti di alcune streamer

Erik Estavillo, un giocatore che ha già citato in giudizio Microsoft, Sony, Nintendo e Blizzard, ha presentato denuncia formale in tribunale lo scorso 15 giugno contro Twitch accusando la nota piattaforma di streaming controllata da Amazon di aver consentito ad alcune streamer la condivisione di contenuti provocanti dal punto di vista sessuale.

Secondo il reclamo, depositato presso il tribunale superiore di Santa Clara in California, Estavillo soffre di numerosi problemi medici che lo costringono a fare affidamento interamente su Internet per le sue esigenze di intrattenimento. Si parla di disturbo ossessivo compulsivo e dipendenza dal sesso nei documenti ufficiali della causa. Twitch viene dunque accusato di sfruttare economicamente disturbi di questo tipo.

"Twitch ha estremamente esacerbato la sua condizione mostrando molti contenuti suggestivi dal punto di vista sessuale e rendendo quasi impossibile per l'attore del procedimento utilizzare Twitch senza essere esposto a tali contenuti sessuali" si legge nel reclamo.

Estavillo, che segue 786 streamer di sesso femminile e nessuno di sesso maschile, accusa Twitch di non offrire un modo per filtrare gli streamer per genere. Twitch inoltre sfrutterebbe la dipendenza dal sesso consentendo di iscriversi ed effettuare donazioni in denaro alle stremaer che si mostrano in atteggiamenti provocanti. "Twitch utilizza questo sistema di gratificazione immediata nei confronti dei suoi spettatori sessualmente dipendenti non diverso da come farebbe un casinò".

Il documento con il reclamo fa un elenco di diverse streamer femminili, delle quali le più famose sono Alinity e Pokimane (elenco completo disponibile su Dexerto), e afferma che il servizio di proprietà di Amazon "espone gli spettatori che vogliono solo vedere persone che giocano ai videogiochi a materiale e contenuti che creano dipendenza". Il querelante si aspetta che tutte le streamer menzionate vengano bannate da Twitch per aver violato i termini di servizio e che la piattaforma paghi una multa di 25 milioni di dollari" da dividere tra l'attore del procedimento e gli altri abbonati a Twitch Prime Turbo", con la quota rimanente da destinare a varie organizzazioni benefiche.