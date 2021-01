Cyberpunk 2077: ecco il supporto alle mod, ma non portatevi a letto Keanu Reeves!

I giocatori di Cyberpunk 2077 attendono pazientemente l'arrivo delle patch che - nel migliore dei casi - miglioreranno la stabilità del gioco di ruolo su console e PC. Nel frattempo, gli utenti Windows possono ingannare l'attesa con un po' di sano modding, grazie al supporto ufficiale appena annunciato da CD Projekt RED. I tool sono ora disponibili per tutti coloro che vorranno scatenare la propria fantasia in quel di Night City.

Cyberpunk 2077 accoglie il supporto ufficiale al modding



Sul sito ufficiale dedicato al famigerato GdR c'è una nuova pagina dedicata al modding. Qui troviamo una raccolta di strumenti che consentono ai giocatori di implementare le proprie mod all'interno di Cyberpunk 2077: gli utenti possono usufruire di un ampio pool di funzionalità e risorse per creare contenuti inediti o per modificare quelli esistenti.

Come dichiara la stessa CD Projekt RED, i tool ufficiali attualmente disponibili saranno continuamente aggiornati insieme alle patch del gioco per garantire la massima compatibilità. La lista, almeno per il momento, è abbastanza corta e include due utility (ArchiveDump e TweakDump), e i metadata richiesti per l'utilizzo degli strumenti.

Non ci aspettiamo che questi tool permettano ai modder di migliorare determinate feature, come il comportamento dell'IA - uno dei principali difetti di Cyberpunk 2077, dal nostro punto di vista - o il sistema alla base degli inseguimenti in auto. Ciononostante, la possibilità di sbizzarrirsi mettendo mano ai contenuti del gioco è sempre cosa gradita.

Le mod più bizzarre: c'è chi si è portato a letto Keanu Reeves

Nelle scorse settimane abbiamo dato un'occhiata alle prime mod non ufficiali di Cyberpunk 2077, come quella che ci permette di giocare in terza persona. Altri modder, tuttavia, hanno preferito dedicare la propria attenzione ai personaggi del gioco.

A quanto pare è stato trovato un modo per consentire a V di avere rapporti sessuali con qualsiasi NPC si desideri, inclusi personaggi come Goro Takemura e Evelyn Parker. Dunque, perché non provarci anche con Johnny Silverhand? Ci ha pensato il modder Catmino, che con la sua mod è riuscito a rimpiazzare il modello di un joytoy con quello del co-protagonista interpretato da Keanu Reeves; una mossa che ha attirato le attenzioni di CD Projekt RED.

La software house polacca è dovuta intervenire rimuovendo la suddetta mod, fornendo anche un'adeguata spiegazione: "La nostra regola più importante per quanto riguarda i contenuti generati dagli utenti, le mod in particolare, è che non possono essere dannosi per gli altri".

CD Projekt ha poi specificato: "Per i personaggi che abbiamo inventato per il gioco, vi permettiamo ampiamente di modificarli a vostro piacimento e di divertirvi. Quando si tratta di modelli di persone reali a cui abbiamo chiesto di collaborare, vi chiediamo gentilmente di astenervi dall'usarli in qualsiasi situazione che potrebbe essere considerata offensiva se non avete il loro permesso". Non sappiamo se a Keanu Reeves vada a genio l'idea che chiunque possa portarsi a letto il suo alter ego, ma, nel dubbio, gli sviluppatori vi consigliano di non farlo.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Il gioco di ruolo è retrocompatibile con le console di ultima generazione, ma solo con la futura patch next-gen sfrutterà a pieno gli hardware di Xbox Series X e PS5.