Cyberpunk 2077: lo volevate in terza persona? La mod è ora disponibile

Diciamocela tutta: quanto sarebbe stato bello Cyberpunk 2077 con una telecamera in terza persona? L'ultimo, famigerato GdR di CD Projekt RED prende le distanze dal più acclamato The Witcher 3: Wild Hunt per adottare un'inedita visuale in soggettiva, che - a detta degli stessi sviluppatori - favorirebbe l'immersività del giocatore in quel di Night City.

Non possiamo che concordare con gli autori del gioco, ma non si può neanche restare indifferenti all'incredibile lavoro svolto da alcuni modder.

Cyberpunk 2077: ora disponibile la mod per la visuale third-person

Lo scorso dicembre, Jelle Bakker presentava la mod che avrebbe introdotto la visuale in terza persona in Cyberpunk 2077. Nel corso delle ultime settimane il modder ha potuto migliorare la sua formula, fino ad ottenere una versione del tutto funzionante e pronta per il download.

Grazie all'add-on realizzato da Bakker i giocatori potranno controllare il proprio o la propria V con una telecamera libera posizionata sopra le spalle del personaggio. In tal modo non amplieremo solo il campo visivo, ma otterremo anche il privilegio di ammirare l'outfit del nostro alter ego, in maniera simile a quanto proposto nello stesso The Witcher 3: Wild Hunt.

Trattandosi di una versione work-in-progress , tuttavia, la mod non è assolutamente perfetta e ci ricorda che Cyberpunk 2077 è stato progettato per la visuale in soggettiva. Basterà osservare gran parte delle animazioni - e in particolare quelle del combat system - per capire che la "nuova" telecamera in terza persona non risulta l'alternativa migliore.

Imperfezioni a parte, chiunque vorrà provare la mod di Jelle Bakker è libero di scaricare il pacchetto gratuito. Prima di poter procedere è richiesta l'installazione di Cyber Engine Tweaks, che consentirà agli utenti di accedere al menu di debug e ai comandi della console. A quel punto si dovrà effettuare il download della mod stessa, scegliendo tra le due versioni disponibili: ne troverete una per il personaggio maschile e un'altra per quello femminile.

Ricordiamo che, al momento, Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, Xbox One e Google Stadia. La versione PlayStation 4 - riproducibile anche su PS5 - è stata momentaneamente rimossa dallo Store di Sony a causa dei già noti problemi della versione "old-gen", per non parlare delle numerose richieste di rimborso da parte degli utenti.