Cyberpunk 2077: la Patch 1.1 introduce un gravissimo bug, ecco come evitarlo

Lo scorso weekend i giocatori di Cyberpunk 2077 hanno ricevuto la prima "grande" patch correttiva per il gioco di ruolo. L'update alla versione 1.1 ha risolto alcuni fix più o meno gravi che compromettevano l'esperienza di gioco, ma allo stesso tempo ha innescato un bug critico che ostacola la progressione di una delle missioni principali.

Il team di CD Projekt RED è a conoscenza del problema e ha già condiviso una soluzione, seppur temporanea, per aggirare il gravissimo bug.

Cyberpunk 2077 e il bug di Down in the Street

Come segnalato da numerosi giocatori dopo il rilascio della Patch 1.1, l'ultimo aggiornamento introduce un nuovo bug legato alla quest Down in the Street, una delle missioni che compongono il principale arco narrativo di Cyberpunk 2077. Attenzione : seguiranno potenziali spoiler.

Il bug impedirebbe ai giocatori di avviare una conversazione con Takemura, NPC con cui interagiremo per gran parte della missione; in tal modo non sarà possibile proseguire all'interno della quest e, pertanto, non ci sarà modo di portare a termine la storia del gioco.

CD Projekt RED è già al lavoro su un nuovo hotfix per risolvere questo problema. Nel frattempo, il team di supporto ha rilasciato una sorta di workaround per aggirare il bug. Ecco i passaggi da seguire per evitare di restare bloccati in Down in the Street:

Carica un salvataggio risalente a prima che Takemura e V lascino l'ufficio di Wakako

Termina immediatamente la conversazione con Takemura fuori dall'ufficio

Subito dopo la conversazione, quando la quest verrà aggiornata, fai passare 23 ore

Verifica se l'holocall e la conversazione con Takemura si attivano

Seguendo correttamente la procedura si eviterà di incappare nel fastidioso bug. Terremo gli occhi aperti per eventuali aggiornamenti da parte di CD Projekt. Ricordiamo che a febbraio verrà rilasciata la Patch 1.2, più "corposa" rispetto all'update dello scorso weekend: dovrebbe migliorare la stabilità del gioco su console e PC e - si spera - risolvere ulteriori bug.