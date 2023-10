Cyberpunk 2077 è costato quasi mezzo miliardo di dollari fino ad oggi, ma aveva già incassato il doppio al D1

Durante l'ultimo aggiornamento agli azionisti, CD Projekt RED ha fornito qualche numero relativo a Cyberpunk 2077, uno dei suoi giochi più discussi. Il gioco è costato circa 440 milioni di dollari durante l'intero arco di sviluppo fino a settembre 2023, ma i costi sono abbondantemente rientrati.

Per chi fosse interessato alla suddivisione delle spese, troverà a dir poco curioso sapere che dall'inizio dei lavori, avvenuto nel 2011, fino al rilascio nel 2020 lo studio ha speso 174 milioni di dollari per lo sviluppo. A questi vanno aggiunti 142 milioni di dollari spesi per la campagna di marketing: cartelloni, pubblicità, eventi e quanto altro. In sostanza, la promozione del gioco è costata quasi quanto lo sviluppo del gioco stesso, realizzato però nell'arco di 9 anni.

Come ben sappiamo, però, il rilascio del gioco ha fatto discutere non poco per la presenza di bug e problemi di vario genere riscontrati su tutte le piattaforme. In più, su PlayStation 4 e Xbox One le prestazioni risultarono semplicemente inaccettabili, tanto da spingere Sony a rimuovere il titolo dal PlayStation Store ed effettuare il rimborso a numerosi acquirenti.

Oggi Cyberpunk 2077 è uno degli RPG più apprezzati disponibili sul mercato, ma quanto è costato recuperare il gioco? Ebbene, per aggiustare e migliorare il gioco, CD Projekt RED ha investito altri 124 milioni di dollari di cui 40 per l'update next-gen e l'update 2.0, mentre 84 milioni sono stati usati per lo sviluppo della prima – e unica – espansione: Phantom Liberty.

In totale, quindi, Cyberpunk 2077 è costato allo studio 440 milioni fino ad oggi. Nonostante in molti lo abbiano bollato come un flop nelle settimane successive al rilascio, il gioco ha guadagnato quasi un miliardo di dollari già il giorno del lancio, grazie alla vendita di ben 13,7 milioni di copie a prezzo pieno. Nell'ultimo triennio, invece, il titolo ha venduto altri 11,3 milioni di copie a cui vanno aggiunti 3 milioni di copie vendute solo di Liberty City, naturalmente a prezzo pieno.

In sintesi, per quanto il lancio sia stato piuttosto turbolento e discusso, Cyberpunk 2077 è un vero e proprio successo. Peraltro, la software house ha già esposto agli investitori le potenzialità del brand per futuri progetti, anche se al momento siamo a conoscenza solo di un sequel in programma.