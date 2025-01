Cyberpunk 2077 conquista finalmente la valutazione 'Estremamente positiva' su Steam

Il viaggio di Cyberpunk 2077 è stato tutt'altro che semplice. Al suo debutto, il 10 dicembre 2020, il gioco era stato atteso come uno dei titoli più ambiziosi e rivoluzionari del decennio. Ambientato in una vibrante Night City e promesso come un’esperienza immersiva e ricca di scelte, il gioco finì rapidamente sotto i riflettori, ma non per i motivi sperati.

Cyberpunk 2077 venne criticato per i suoi numerosi bug, problemi tecnici e una versione per console di vecchia generazione considerata quasi ingiocabile. Il backlash fu tale da spingere Sony a rimuovere il gioco dal PlayStation Store per diversi mesi e a scatenare richieste di rimborsi da parte dei giocatori. Nonostante una buona base narrativa e un mondo dettagliato, l'esperienza venne offuscata dalle aspettative deluse e dalla percezione di un prodotto rilasciato prematuramente.

CD Projekt RED, però, non si è arresa. Dopo essersi scusata pubblicamente e aver condiviso una roadmap di miglioramenti, ha lavorato instancabilmente per trasformare Cyberpunk 2077 in ciò che aveva promesso. Le prime patch e aggiornamenti hanno risolto i bug più gravi, e migliorato la stabilità e l’ottimizzazione.

La svolta decisiva è arrivata con l'aggiornamento 2.0 e l’espansione Phantom Liberty, lanciata a settembre 2023. La patch ha introdotto un sistema di combattimento rinnovato, una gestione migliorata dei veicoli e un’intelligenza artificiale dei nemici più raffinata. L'espansione ha aggiunto una nuova storia, personaggi memorabili come Solomon Reed (interpretato da Idris Elba) e una nuova area di gioco, conquistando sia i fan che la critica.

Negli ultimi mesi, il sentiment dei giocatori su Steam è cambiato radicalmente. Le recensioni recenti, che riflettono i miglioramenti portati dalla patch 2.0 e dall’espansione, hanno spinto il gioco a ottenere la valutazione "Estremamente positiva" su Steam, un traguardo che pochi avrebbero immaginato nel 2020. Inoltre, questo avviene all'indomani dell'arrivo della Patch 2.21 con il supporto alle GeForce serie 50 e al DLSS 4.

Cyberpunk 2077 è ora considerato un esempio di redenzione videoludica, e ha dimostrato come un titolo fallimentare al lancio possa essere trasformato in un’esperienza di successo grazie alla dedizione dello sviluppatore e alla fiducia della community.