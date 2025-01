Cyberpunk 2077: la nuova patch aggiunge il supporto alle GeForce serie 50 e al DLSS 4

CD Projekt RED ha appena reso disponibile la Patch 2.21 per Cyberpunk 2077 che introduce il supporto alle nuove GeForce serie 50 e al DLSS 4, oltre a correggere una serie di bug e malfunzionamenti.

In questo modo, il celebre Action RPG trae beneficio dalla Multi Frame Generation del DLSS 4, una tecnologia che promette di cambiare il modo di processare i videogiochi perché, servendosi dell'intelligenza artificiale, riesce a produrre fino a 3 fotogrammi supplementari. Inoltre, il gioco supporta adesso il modello Transformer sia per la Super Resolution che per la Frame Generation, ovvero la nuova tecnologia di NVIDIA di analisi dell'immagine e conseguente miglioramento della qualità, sempre tramite IA.

L'aggiornamento 2.21 corregge anche artefatti e sbavature alle schermate di gioco quando si utilizza DLSS Ray Reconstruction. Inoltre, reimposterà correttamente il campo Frame Generation nelle impostazioni grafiche dopo che Resolution Scaling è stato configurato su OFF.

Come detto, questo aggiornamento corregge anche una serie di bug. Ad esempio, problemi ai vendor o alla visualizzazione di Johnny a bordo dei veicoli. Inoltre, introduce diverse correzioni al comportamento di NPC e veicoli. Come sempre, l'aggiornamento verrà applicato automaticamente alla prima occasione in cui il gioco verrà avviato.

Il changelog completo si trova a questo indirizzo.