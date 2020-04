Crysis Remastered ufficiale: arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch

Dopo i teaser dei giorni scorsi, ora è ufficiale: Crysis è pronto a tornare. Per ora non ci sono informazioni sulla data, ma solo la promessa di un ritorno molto presto in versione Remastered. Crytek ha confermato le piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One e per la prima volta Nintendo Switch.

A sette anni dall'ultimo capitolo (Crysis 3), un FPS che ha fatto la storia recente dei videogiochi, soprattutto per la grafica ai massimi livelli (ci gira Crysis?) ma anche per alcune dinamiche di gameplay, è pronto a conquistare nuovi e vecchi giocatori. Crytek parla di grafica rimasterizzata e ottimizzazione per la nuova generazione di hardware. Il gioco, basato sull'ultima evoluzione del CryEngine, è co-sviluppato con Saber Interactive.

Crysis Remastered si concentrerà sulla campagna single player del titolo originale e conterrà "texture di alta qualità e asset artistici migliorati, un texture pack HD, temporal AA, SSDO (Screen Space Directional Occlusion), SVOGI (Voxel-Based Global Illumination), profondità di campo migliorata, nuove impostazioni di luce, motion blur e parallax occlusion mapping. Saranno aggiunti anche effetti particellari dove applicabili. Ulteriori aggiunte come la nebbia volumetrica, ray tracing via software e screen space reflection forniscono al gioco un importante rinnovamento visivo".

"Siamo entusiasti di lavorare di nuovo sul franchise di Crysis e di offrire a tutti i fan di Crysis una remaster degna della loro passione per il gioco", ha dichiarato Avni Yerli, CEO di Crytek. "È un'opportunità entusiasmante riuscire a riportare Crysis su PC e le console attuali, persino su Nintendo Switch!".

Crytek sta lavorando da tempo a un ray tracing "agnostico", capace di girare anche su schede video prive di unità di accelerazione specializzate: l'azienda ce ne ha dato un assaggio con la tech demo Neon Noir su RX Vega 56. Per il momento è tutto: non resta che aspettare maggiori dettagli, sperando che l'attesa sia breve.