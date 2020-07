Crysis Remastered, trapela il trailer e viene subissato di critiche: Crytek lo rimanda

Crytek ha annunciato che Crysis Remastered, versione ammodernata dell'FPS rimasto nella storia per la sua pesantezza grafica, non uscirà questo mese ma bisognerà aspettare più tempo. Fin qui tutto naturale, il classico ritardo dell'ultimo minuto di un videogioco come ce ne sono stati in passato, in realtà non è così: è la genesi di questa decisione a rappresentare l'elemento di curiosità.

Nelle scorse ore è infatti trapelato il trailer del gioco, prima della distribuzione ufficiale prevista per la serata di ieri alle 18:00. Un trailer di gameplay, in previsione dell'uscita fissata per il 23 luglio. Il problema è che il filmato mostrava una grafica non così esaltante, in certi aspetti simile al gioco originale, ed è stato subissato di critiche. In poche parole, i fan si aspettavano di più, molto di più da una versione che arriva a 13 anni di distanza dall'originale. Vedere per credere:

Qualche appassionato l'ha definito "un Crysis originale a dettagli bassi", un altro ha parlato di aggiornamento non così marcato da giustificare l'acquisto e altri hanno puntato il dito su Saber Interactive, "sono le stesse persone che hanno rovinato Halo CE Anniversary".

Annunciando il titolo, Crytek parlò di "grafica rimasterizzata e ottimizzazione per la nuova generazione di hardware" grazie all'ultima versione del CryEngine. La software citò "texture di alta qualità, asset artistici migliorati, un texture pack HD, temporal AA, SSDO (Screen Space Directional Occlusion), SVOGI (Voxel-Based Global Illumination), profondità di campo migliorata, nuove impostazioni di luce, motion blur e parallax occlusion mapping". A tutto questo si dovrebbero inoltre aggiungere "effetti particellari dove applicabili, nebbia volumetrica, ray tracing via software e screen space reflection".

Tutte cose che dal trailer non sono emerse o forse semplicemente ci si aspettava di più e non sempre le aspettative trovano conferma nella realtà. Ed è così che Crytek ha deciso di prendersi più tempo. "Il vostro entusiasmo per il franchise di Crysis merita un gioco di alta qualità ed è ciò che vogliamo offrirvi. Per essere sicuri di farlo, abbiamo bisogno di rinviare la data di lancio su tutte le piattaforme, e di conseguenza il trailer, di alcune settimane".

"Le caratteristiche che state aspettando sono già state predisposte, ma vogliamo prenderci il tempo di rifinire il gioco. Probabilmente avete notato il leak di ieri e vogliamo sappiate che abbiamo preso nota di tutte le reazioni, positive e negative, e siamo in ascolto. Il tempo extra ci consentirà di far sì che Crysis Remastered approdi su PC e console con gli standard qualitativi che vi aspettate da un titolo della serie". Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4, Xbox One e per la prima volta Nintendo Switch.