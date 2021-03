Control, XCOM: Chimera Squad ed Elex inclusi in Humble Choice questo mese (13,99)

Humble Choice di questo mese offre tre titoli di primissimo piano, in grado di regalare tantissime ore di gioco. Si tratta dell'action con scenario sovrannaturale Control (Remedy Entertainment), dello strategico a turni XCOM: Chimera Squad (Firaxis Games) e dell'action rpg ambientato in un universo fantascientifico post-apocalittico Elex (Piranha Bytes).

Non solo tre giochi dalla longevità assicurata e provenienti da tre team dall'abilità comprovata, ma complessivamente un catalogo di 12 titoli solo per questo mese di marzo, dal valore complessivo di circa 300 Euro su Steam. È possibile ottenere l'accesso a tutto questo per 17 Euro, ovvero il costo dell'abbonamento Premium ad Humble Choice, oppure optare per l'abbonamento Basic da 13,99 Euro e scegliere tre giochi da tenere.

All'interno del servizio Humble Choice di Humble Bundle, gli abbonati hanno la possibilità di riscattare ogni mese, a seconda del tipo di abbonamento, 3 oppure 9 giochi. Dopo averli riscattati, inoltre, i giochi rimangono per sempre di proprietà dell'acquirente.

Tutto ciò che viene venduto su Humble Bundle contribuisce a uno degli enti di beneficenza supportati. Il 5% di ogni acquisto su Humble Choice viene donato all'organizzazione di beneficenza del mese. Altri dettagli su Humble Bundle.