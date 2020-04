Nuovo XCOM in arrivo la prossima settimana

XCOM: Chimera Squad è un nuovo capitolo della premiata serie di strategici a turni, il cui debutto è previsto nel corso della prossima settimana, il 24 aprile, su Windows PC. Ambientato cinque anni dopo gli eventi di XCOM 2, Chimera Squad vede umani, ibridi e alieni lavorare insieme allo scopo di forgiare una civiltà di cooperazione e coesistenza. Tuttavia, non tutti gli abitanti della Terra condividono l'idea di un'alleanza che coinvolge specie diverse.

Città 31, un modello di pace in un mondo post-invasione, è vittima delle azioni di minacciosi gruppi rivoltosi che minacciano di frantumare questa delicata alleanza fra le specie. Chimera Squad, una forza d'élite di agenti umani, ibridi e alieni, ha come obiettivo la neutralizzazione della minaccia invisibile prima che conduca la città al caos.

XCOM: Chimera Squad ha come obiettivo quello di dare una rinfrescata all'idea di gioco di XCOM 2, pur sfruttandone gli elementi più apprezzati. Costituisce da una parte una semplificazione, dall'altra un approfondimento di certi elementi tattici. A disposizione dei giocatori 11 agenti con caratteristiche peculiari che i giocatori devono inviare a indagare sui pericoli che serpeggiano nei distretti della Città 31. Devono guidare la Chimera Squad sfruttando strategia, lavoro di squadra e un nuovo gameplay basato sulle irruzioni per completare gli obiettivi delle missioni.

Come si può leggere su Steam, dove il gioco è già prenotabile, ognuno degli 11 agenti ha una personalità e delle abilità tattiche distinte, che includono attacchi esclusivi della loro specie come la Proiezione lingua delle Vipere.

Ci sono nuove azioni specializzate e complementari, che intersecano le abilità di differenti agenti. Questo rende la composizione del team ancora più importante che nei giochi precedenti. La differenza tra la riuscita e il fallimento di una missione sta nella composizione della squadra.

La fase iniziale della missione riguarda la cosiddetta Modalità Irruzione. Si tratta di una nuova fase di combattimento che lancia la squadra direttamente nella mischia. I giocatori devono assegnare strategicamente gli agenti a diversi punti di entrata e coordinare l'assalto stabilendo l'ordine di entrata in azione.

Molto importanti sono i nuovi turni frapposti. Un sistema di iniziativa automatica posiziona ciascun agente e nemico in un ordine di turni alternati, creando nuove possibilità strategiche a seconda di quale unità agirà (e quale unità correrà il maggior pericolo). Quindi, gli agenti della Chimera Squad e i nemici alterneranno il proprio turno su una singola linea temporale. Sarà molto importante l'ordine dei turni: sapere a quale nemico o agente toccherà per prossimo sarà cruciale per affrontare le minacce. La linea temporale presenta nuove opportunità strategiche e ci sarà un modo per scambiare le unità di posto nella linea temporale.

Permane la componente gestionale. Oltre ai combattimenti, i giocatori dovranno gestire un QG high-tech, e starà a loro scegliere quando completare operazioni, indagini e compiti degli agenti in una corsa contro il tempo. Il malcontento è in costante crescita nei vari distretti, e la Città 31 è sempre più vicina all'anarchia totale.

Cambiano anche le regole per quanto riguarda gli agenti stabilizzati e caduti sul campo di battaglia. Come viene spiegato nel video di gameplay in calce, se un agente si dissangua del tutto, la missione fallisce e deve essere ricominciata.

XCOM: Chimera Squad uscirà quattro giorni prima del suo principale rivale, per caratteristiche e intenti di gioco, Gears Tactics. L'ultimo capitolo della serie di Firaxis, invece, è XCOM 2: War of the Chosen.