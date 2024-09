Concord: il direttore dello studio si dimette, a rischio il futuro dell'intero team

Secondo quanto riferito da tre fonti a Kotaku, il direttore di Firewalk Ryan Ellis si sarebbe dimesso. Le previsioni sul gioco e sul team sono piuttosto pessimistiche e non si escludono licenziamenti di massa.

Dopo un lancio a dir poco fallimentare di Concord, il director dello studio Ryan Ellis si sarebbe dimesso. Inoltre, si starebbe valutando il ritorno del gioco come free-to-play, ma allo stato attuale il team di Firewalk sarebbe bloccato in un limbo in attesa di conoscere la decisione di Sony sul futuro del gioco e dello studio.

È quanto hanno riferito tre fonti a Kotaku, secondo le quali il director avrebbe presentato le sue dimissioni la scorsa settimana, poco dopo che Concord è stato chiuso. Ellis, inoltre, avrebbe avvisato i colleghi dell'allontanamento e che avrebbe ricoperto un ruolo di "supporto".

"Ryan credeva profondamente in quel progetto e [nell'idea] di riunire i giocatori attraverso la gioia che ne deriva" ha raccontato un ex sviluppatore a Kotaku. "Indipendentemente dal fatto che ci fossero cose che avrebbero potuto essere realizzate diversamente durante lo sviluppo…è una brava persona e piena di cuore".

Nel frattempo, le tre fonti di cui sopra avrebbero riferito di essere piuttosto pessimiste sul futuro del gioco e dello studio. Alcuni avrebbero già abbandonato il team, altri sono in attesa di valutare un'eventuale buonuscita proposta da Sony, mentre per gli altri si starebbe prendendo in considerazione l'idea di ricollocarli su altri progetti interni.

Naturalmente, visto l'andamento dell'industria, si prevedono licenziamenti di massa. In particolare, pare che Firewalk sia uno degli studi con il costo pro capite più alto all'interno dei PlayStation Studios, ragione per cui, in una riorganizzazione che già all'inizio di quest'anno ha visto oltre 900 licenziamenti presso la società giapponese, è impossibile escludere ulteriori tagli.