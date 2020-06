Codemasters: DIRT 5 a 120 fps su Xbox Series X, l'SSD è incredibile

Codemasters ha dichiarato che DIRT 5 sarà in grado di raggiungere i 120 fps a risoluzione 4K su Xbox Series X. Il gioco automobilistico non è mai stato troppo esigente in termini di risorse malgrado l'ottima grafica, e anche con la prossima generazione di console non dovrebbe disattendere la sua nomea. Intervistato su Xbox Wire, il technical director David Springate si è detto "scioccato" di quanto rapidamente il gioco è riuscito a raggiungere i 120 fps sul nuovo hardware. "Non avevamo fatto alcuna ottimizzazione per raggiungerli in quello stadio, ma il titolo toccava frequentemente 120 fps".

Lo sviluppatore ha anche parlato della capacità del motore di gioco di sfruttare i 16 thread messi a disposizione dal SoC di Xbox Series X, e come tale capacità sia importante per alimentare la GPU e permetterle di "renderizzare immagini bellissime in 4K a 120 fps". In passato era stato detto che il gioco sarebbe riuscito a girare in 4K a 60 fps e a 120 fps solo con una riduzione della risoluzione, quindi il modo esatto in cui sarà raggiunto tale traguardo è ancora da capire, anche se si può pensare a una qualche tecnica di risoluzione dinamica.

Un altro aspetto toccato dallo sviluppatore riguarda l'SSD, definito "incredibile". "Non è come un SSD per PC, è molto di più. Come sviluppatore, poter caricare i dati in modo così rapido non è solo impressionante ma anche molto interessante. Per DIRT 5 riusciamo a entrare in gara molto rapidamente, ovvero non ci sono schermate di caricamento o perdite di tempo, l'azione sarà senza interruzioni. Sono curioso di vedere come questa tecnologia cambierà il volto dei videogiochi in futuro perché ci credo davvero".

Il gioco uscirà su PC e console attuali a ottobre e dovrebbe arrivare sulle nuove console in tempo per le vacanze natalizie. Su Xbox Series X supporterà lo Smart Delivery, ovvero potrete giocare la versione migliore del titolo in base alla console in vostro possesso - maggiori informazioni in questo articolo. Ci sarà anche una versione per Google Stadia, in arrivo all'inizio del prossimo anno.