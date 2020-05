Codemasters annuncia DIRT 5 per PC, Xbox, Playstation e Stadia: ecco il primo trailer

Codemasters annuncia il nuovo titolo DIRT 5 rilasciando il primo trailer nel quale si vedono alcune immagini del videogame.

Previsto per ottobre 2020 sarà inizialmente disponibile su Xbox Series X, PlayStation 5 e PC nonché per le attuali console Xbox e PlayStation nel mese di dicembre; ad inizio 2021 invece verrà presentata una versione pensata per la piattaforma Google Stadia.

Dal trailer si possono apprezzare svariati scenari nei quali poter gareggiare per un totale di oltre 70 differenti ambientazioni: dall'East River ghiacciato di New York, alle Favelas del Brasile oltre a circuiti cittadini e tortuose piste sterrate, infangate o innevate.

Tante piste ma anche un ampio parco auto che contempla modelli storici come le Mustang classiche, alle più moderne auto da rally come la Citroen C3 R5 oppure all'estrema Ariel Nomad pensata per l'off-road più impegnativo, vetture tutte quante completamente personalizzabili.





Un nuovo capitolo della saga DIRT che, con anche l'arrivo della piattaforma Xbox Series X, potrà offrire un nuovo salto qualitativo per quanto riguarda dettagli ed effetti grafici nonché fluidità per la migliore esperienza di gioco.

Già disponibile in pre-ordine per Xbox One e PlayStation 4 al prezzo di 69,99 € e, sempre in pre-ordine, per PC sulla piattaforma Steam a partire 54,99 €; per maggiori dettagli ed immagini vi invitiamo a consultare il comunicato ufficiale di Codemasters.