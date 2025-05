Clair Obscur: Expedition 33 su Switch 2? Lo sviluppatore è molto interessato

Dopo aver conquistato pubblico e critica con vendite record su PlayStation, Xbox e PC, in futuro Clair Obscur: Expedition 33 potrebbe sbarcare anche su Nintendo Switch 2. Il game director conferma l'interesse, ma per ora non c'è nessuna decisione ufficiale.

Il fenomeno Clair Obscur: Expedition 33 non accenna a fermarsi. Il pluriacclamato jRPG di Sandfall Interactive, pubblicato da Kepler Interactive, ha superato ogni aspettativa con un milione di copie vendute in appena tre giorni dal lancio e arrivando a quota due milioni in meno di due settimane. Un risultato impressionante, soprattutto considerando la concorrenza di titoli di peso usciti nello stesso periodo, come il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Il successo dell'opera ha spinto il team di sviluppo a valutare nuove opportunità, tra cui l'ipotesi di un porting per Nintendo Switch 2 - ormai in dirittura d'arrivo.

Expedition 33, un porting per Switch 2 è possibile

Intervistato dal canale YouTube mistermv, Guillaume Broche, game director di Clair Obscur, ha dichiarato "si stanno aprendo tantissime opportunità" grazie all'esplosivo successo del gioco di Sandfall e Kepler. Rispondendo alle domande dello youtuber, Broche ha affermato che portare il gioco su Switch 2 "potrebbe essere decisamente qualcosa di interessante", pur precisando che è ancora troppo presto per prendere decisioni definitive.

Dopotutto, la data di uscita di Nintendo Switch 2 è fissata per il prossimo 5 giugno e pertanto deve ancora dimostrare di essere all'altezza delle ultime produzioni, almeno da un punto di vista tecnico.

A tal proposito, ricordiamo che Clair Obscur: Expedition 33 sfrutta l'Unreal Engine 5 per regalare ai giocatori un eccezionale colpo d'occhio - forse uno dei più belli di questa generazione. Con ogni probabilità, un eventuale porting per Switch 2 comporterebbe degli inevitabili compromessi. Basti pensare che il trailer di presentazione di Elden Ring: Tarnished Edition - la riedizione realizzata appositamente per la nuova ammiraglia di Nintendo - sembra anticipare un frame rate ridotto rispetto a quello garantito dalle versioni PS5 e Xbox Series X/S.

Ad ogni modo, in attesa di conferme ufficiali da parte di Sandfall e Kepler, Clair Obscur: Expedition 33 continua la sua ascesa e si gode il suo momento d'oro, consolidandosi come una delle sorprese videoludiche dell'anno e come grande pretendente al titolo di GOTY 2025.