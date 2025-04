Clair Obscur Expedition 33 si afferma come uno dei maggiori successi del 2025: un milione di copie in 3 giorni

Clair Obscur: Expedition 33 si afferma come uno dei maggiori successi del 2025: il gioco di ruolo a turni sviluppato dal team francese composto da ex sviluppatori Ubisoft raggiunge un milione di copie vendute in appena tre giorni

Clair Obscur: Expedition 33 ha superato ogni previsione. Tre giorni dopo il lancio, il titolo ha venduto oltre un milione di copie e più di 100 mila giocatori risultano attivi contemporaneamente su Steam. Un risultato eccezionale per un progetto nato da un team indipendente francese, formato principalmente da ex sviluppatori Ubisoft, che ha saputo proporre un’esperienza artistica e tecnica di livello superiore rispetto a molti tripla A contemporanei.

Expedition 33 si presenta come un RPG a turni caratterizzato da un comparto visivo di grande impatto. La direzione artistica si ispira a una Parigi decadente e onirica, con ambientazioni curate nel dettaglio e personaggi dal design evocativo. Sul piano delle meccaniche di gioco, il titolo offre combattimenti a turni dinamici: durante l'esecuzione delle azioni, il giocatore può influenzare l’esito delle mosse tramite sequenze interattive che richiedono tempismo e precisione. Questo incrocio tra real time e turni aumenta la profondità del sistema di battaglia. Inoltre, ogni attacco nemico può essere evitato o bloccato se il giocatore agisce con il giusto tempismo.

I membri della spedizione possiedono abilità uniche che si integrano in sinergie strategiche. In questo modo risulta fondamentale la composizione del party e la gestione delle risorse durante gli scontri. Il titolo punta molto anche sulla componente narrativa: i giocatori sono chiamati a esplorare un mondo governato da un'entità conosciuta come la Pittrice, che ogni anno cancella l’esistenza delle persone semplicemente pronunciandone il numero.

Sviluppato da Sandfall Interactive e pubblicato da Kepler Interactive, Clair Obscur Expedition 33 è ambientato in un universo dark fantasy ispirato alla Belle Époque. Il gioco segue i volontari della 33ª Spedizione, impegnati a distruggere la Pittrice, l'entità responsabile del "Gommage", evento annuale che cancella dalla realtà tutti coloro che superano una certa età.

Nato con l'obiettivo di riportare in auge RPG a turni ad alta fedeltà tecnica, il progetto ha tratto ispirazione da serie come Final Fantasy e Persona. Lo sviluppo è iniziato con Unreal Engine 4 per poi proseguire su Unreal Engine 5. Il titolo è stato lanciato su PlayStation 5, Windows e Xbox Series X/S il 24 aprile 2025, e ha ricevuto consensi unanimi per grafica, trama, intensità emotiva e doppiaggio.

Il protagonista Gustave, un ingegnere che ha solo un anno di vita prima del prossimo Gommage, si unisce alla 33ª Spedizione. Dopo uno sbarco disastroso sul continente, pochi membri sopravvivono: Gustave, la giovane Maelle, la maga Lune e la guerriera Sciel. Scoprono che l'aggressore è Renoir, ex comandante della Spedizione 00, che ha ottenuto l'immortalità e vuole proteggere la Pittrice. Vengono aiutati da Verso, figlio di Renoir, immortale come il padre.

Possiamo definire Clair Obscur Expedition 33 come il Final Fantasy che i fan di Final Fantasy non hanno avuto. In sostanza, è peculiare il fatto che sia stato realizzato da un team relativamente molto piccolo, pur essendo qualitativamente superiore a tanti tripla A. Parliamo di un'esperienza solo single player, con la distribuzione nelle mani di Bandai Namco.