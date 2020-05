Civilization 6 gratis su Epic Games Store

Civilization 6 non ha bisogno di tante presentazioni. Parliamo di un enorme gestionale che permette di modellare la crescita di una società, dai primi passi nel mondo dell'antichità fino ai lanci spaziali, portando il giocatore a prendere decisioni nei campi politico, religioso, della ricerca, diplomatico, sulla gestione del territorio e su molto altro ancora, per decine e decine di ore di gioco.

Per farlo recatevi alla pagina di Civilization 6 su Epic Games Store e cliccate su "Ottieni". Bisognerà fare log-in al sito con le proprie credenziali e il gioco sarà per sempre disponibile tramite il Launcher di Epic .

Civilization 6 è il nuovo gioco gratuito di Epic Games Store dopo che Grand Theft Auto 5 ha letteralmente schiantato i server del noto servizio di gaming. Epic Games Store concede un gioco gratuito ogni giovedì e l'offerta va avanti per una settimana: c'è tempo, dunque, fino al 28 maggio (alle ore 17:00) per riscattare e scaricare gratuitamente Civilization 6.

Resta aggiornato sulle ultime offerte

Ricevi comodamente via email le segnalazioni della redazione di Hardware Upgrade sui prodotti tecnologici in offerta più interessanti per te

Registrati

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione.

Leggi la Privacy Policy per maggiori informazioni sulla gestione dei dati personali