CD Projekt: 'non siamo interessati all'acquisizione'

Adam Kiciński, direttore strategico di CD Projekt, ha dichiarato alla pubblicazione polacca Parkiet che la società è felice e sana come realtà indipendente, e non è interessata a una possibile acquisizione neanche da parte di una realtà più grande di lei.

"Non siamo interessati ad integrarci in un'entità più grande", ha detto Kiciński. "Per tutta la nostra vita abbiamo lavorato per raggiungere la posizione che occupiamo attualmente. Crediamo che tra pochi anni saremo ancora più grandi e più forti."

L'azienda polacca si sta effettivamente ingrandendo già adesso in seguito ad alcuni investimenti realizzati negli Stati Uniti. CD Projekt Red North America, infatti, presto comprenderà uno studio di Vancouver già consolidato insieme a un nuovo studio con sede a Boston che l'azienda sta attualmente allestendo. Questi team lavoreranno accanto agli sviluppatori di CD Projekt Red in Polonia, concentrandosi in particolare sul sequel di Cyberpunk 2077, nome in codice Orion, e sul prossimo capitolo della serie The Witcher che ha il nome in codice di Polaris (qui i dettagli sui due progetti).

CD Projekt controlla anche lo studio The Molasses Flood, che lavora indipendentemente rispetto alla società madre su un gioco multiplayer appartenente all'immaginario di The Witcher con nome in codice Sirius. La software house polacca, inoltre, nell'ultimo periodo ha saputo riconquistarsi i favori della sua fanbase dopo aver messo a posto alcuni difetti di Cyberpunk 2077 con l'espansione di grande successo Phantom Liberty.

L'industria dei videogiochi sta vedendo una continua corsa alle acquisizioni, con protagoniste Microsoft e Sony. La prima ha recentemente formalizzato l'acquisizione di Activision Blizzard, dopo una serie di vicissitudini con gli organi di antitrust di diverse nazioni e dopo aver acquisito anche Bethesda Software. Sony, invece, si è accaparrata la software house di Destiny, Bungie.