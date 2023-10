Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è un successo, CD Projekt RED avvia i lavori per un live-action sul gioco

Nelle ultime ore, CD Projekt RED ha condiviso i risultati di Cyberpunk 2077 e della relativa espansione Phantom Liberty emersi durante l'ultimo resoconto agli investitori. L'espansione dell'ultimo RPG della casa polacca ha venduto oltre tre milioni di copie nella settimana di lancio. Sulla scia del successo del gioco, CDPR ha deciso di realizzare un live-action dedicato all'universo di Cyberpunk.

Cyberpunk 2077 Sales pic.twitter.com/JTQQ1sHKDa — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) October 5, 2023

Attraverso alcuni post sull'account ufficiale X (Twitter) dello sviluppatore, sappiamo che il gioco originale ha venduto oltre 25 milioni di copie. Naturalmente, è il frutto di un lavoro che la software house porta avanti da circa due anni, ovvero dal lancio piuttosto mal accolto del gioco originale.

In effetti, le prestazioni ben al di sotto delle aspettative e la forte presenza di bug in Cyberpunk 2077 costrinse perfino Sony a rimuovere il gioco dal PlayStation Store. Ad oggi però, i miglioramenti, il recente aggiornamento 2.0 e il rilascio dell'espansione Phantom Liberty – che abbiamo analizzato qui – hanno consentito al titolo di trasformarsi da una delusione a un prodotto acclamato.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Sales pic.twitter.com/9aR8rKidva — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) October 5, 2023

Sulla scia di questo successo, lo studio ha annunciato lo sviluppo di un nuovo progetto live-action ambientato nell'universo del suo ultimo gioco. A tal proposito si sa ancora poco, non è neanche chiaro se si tratti di una serie TV o di un lungometraggio, ma sappiamo che sarà realizzato in collaborazione con Anonymous Content.

La casa è già nota per le serie TV "Mr. Robot" e "True Detective" e per film come "The Revenant" e "Spotlight". Peraltro, non è una novità per CD Projekt RED che l'anno scorso ha collaborato con Netflix alla realizzazione di una serie animata proprio sul videogioco in questione intitolata Cyberpunk 2077: Edgerunners.

"CD Projekt RED, lo studio di sviluppo di videogiochi noto per la sua acclamata serie di The Witcher e il best-seller Cyberpunk 2077, è lieto di annunciare di aver iniziato una collaborazione con la casa di produzione globale Anonymous Content per sviluppare un progetto live-action ambientato nel mondo del suo videogioco più venduto, Cyberpunk 2077".