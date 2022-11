Caso sale LAN: chiude uno dei locali che subirono i blitz dalla ADM

Nel 2023 l’Esports Palace di Bergamo chiuderà i battenti. Questa sala LAN ha subito danni irreparabili in seguito alle iniziative dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli dello scorsa primavera. In particolare, le multe e i sequestri comminati alla sala LAN hanno compromesso la solidità finanziaria del locale, aggiungendosi ai danni economici che già la pandemia, e i conseguenti lockdown, avevano creato.

La questione era esplosa lo scorso 29 aprile, quando l'ADM aveva effettuato dei blitz in alcune sale LAN italiane, in seguito a un esposto di Sergio Vittorio Milesi della Led S.r.l., che si interrogava sulla liceità delle attività interne a questi locali. In particolare, il dubbio che nasceva era legato all'equiparabilità delle sale LAN alle sale da gioco tradizionali, dove gli apparecchi di gioco vengono messi a disposizione della clientela previo un pagamento, accomunato alle più classiche gettoniere. In questo caso, le sale LAN avrebbero dovuto aderire alle normative specifiche previste dalla legge.

Nonostante le sale LAN si siano difese sottolineando le profonde differenze tra un computer di gioco o una postazione racing rispetto alle tradizionali apparecchiature delle sale da gioco e nonostante le conseguenze mediatiche che la vicenda produsse, fondamentalmente poco è cambiato dalla scorsa primavera. Due proposte di legge sono arrivate alla Camera e al Senato e una deroga è stata rilasciata per permettere alle Sale LAN di operare fino a giugno 2023 come “spettacolo itinerante”. Tuttavia, la situazione finanziaria dell'Esports Palace è peggiorata ulteriormente nel periodo di tempo intercorso, fino alla decisione che è stata ora comunicata.