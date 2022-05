Il caso sale eSport e LAN è arrivato in Parlamento: ecco cosa è stato detto durante l'interrogazione

Alcuni senatori della Lega, nello specifico Simona Pergreffi, Giulio Centemero e Daniele Belotti, hanno proposto un'interrogazione parlamentare per analizzare la situazione delle sale eSport e LAN in Italia, dopo i fatti avvenuti negli ultimi giorni, e più in generale il fenomeno eSport. Si è convenuto che non è possibile porre sullo stesso piano le sale LAN e il gioco d'azzardo e che serve una regolamentazione più precisa per il settore eSport in Italia, a cominciare da una Federazione specifica.

Diverse sale eSport e LAN sono state chiuse, o sono state limitate nei servizi proposti, dopo che l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli aveva diffuso nella scorsa settimana una circolare in cui “invitava i titolari dei vari eSport bar a provvedere affinché i loro apparecchi fossero sottoposti a omologa/certificazione, muniti di titoli autorizzatori, soggetti al pagamento dell’Imposta sugli Intrattenimenti (ISI)". La data di scadenza fissata per uniformarsi alla circolare era quella del 30 aprile: ovvero, si è trattato di troppi pochi giorni per poter finalizzare la procedura di certificazione.

In particolare, 4 di queste sale hanno subito dei blitz dove sono state riscontrate delle apparecchiature non omologate, anche se, sostengono i senatori della Lega, non esiste un'omologazione precisa per i PC di eSport. All’eSports Palace di Bergamo sono 37 le apparecchiature sequestrate. "Spero che queste sanzioni, compreso il sequestro, possano essere sospese per almeno 90 giorni visto che non c’è normativa chiara" ha detto Daniele Belotti.

Il tutto era partito da un esposto da parte di una ditta titolare di una sala giochi tradizionale, con cui si sosteneva l'assimilazione delle attività e dei giochi messi a disposizione nelle sale LAN a quelle di mere sale da gioco con conseguente applicazione della relativa normativa. L'interrogazione parlamentare in Commissione Finanze al Sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze, Federico Freni, è partita proprio da questo punto: non è possibile porre sullo stesso piano delle realtà così differenti, con le apparecchiature di una sala LAN che sono sottoposte ad aggiornamenti continui, sia all'hardware che al software, che richiederebbero continue approvazioni.

“Il settore eSport italiano, sebbene in forte crescita, sconta la mancanza di una regolamentazione normativa" ha detto Simona Pergreffi. "La disciplina astrattamente applicabile al gaming competitivo, infatti, è rappresentata dalla normativa relativa alle manifestazioni a premi (in caso di torneo con assegnazione di vincita non in denaro) e dalla normativa relativa ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, con conseguente applicabilità delle regole del gioco d’azzardo".

Ma è molto difficile considerare questi giochi come "giochi d'azzardo": può essere richiesto il pagamento di una quota per l'ingresso nella sala LAN, per certi versi equivalente a una gettoniera, ma non ci sono vincite in denaro. Inoltre, l'eSport diventa una vera e propria professione in certi casi, con un crescente numero di giocatori che riesce a fare della propria passione per i videogiochi un lavoro.

Il governo ha richiesto un supplemento di istruttoria riservandosi di valutare "tutte le iniziative normative più opportune al fine di garantire in tempi ragionevoli un’efficace e stabile regolamentazione del settore, riconoscendogli autonoma rilevanza, anche valutando, di concerto con il Coni l’istituzione di una Federazione che sovraintenda all’organizzazione del gaming sportivo competitivo"