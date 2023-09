Capcom acquisita da Microsoft? 'Non abbiamo alcuna intenzione di vendere'

Durante un'intervista con Bloomberg, il Chief Operating Officer di Capcom ha risposto all'ipotesi di un'acquisizione da parte di Microsoft. Haruhiro Tsujimoto ha chiarito che l'azienda non ha alcuna intenzione di vendere e preferisce trattare con Microsoft come partner alla pari.

"Declineremmo gentilmente l'offerta" ha spiegato Tsujimoto, sottolineando che al momento Capcom è concentrata su diversi progetti e guarda con interesse al settore mobile. Proprio nei giorni scorsi, alla presentazione di iPhone 15, abbiamo appreso che Resident Evil Village e Resident Evil 4 (remake) sarebbero stati disponibili anche per i nuovi smartphone Apple (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max) e per i Mac basati su M2 Silicon.

I due titoli saranno eseguiti in modalità nativa e non attraverso il cloud gaming, il che significa che tutto sarà elaborato in locale esattamente come avviene per le console portatili.

D'altro canto, un'acquisizione da parte di Microsoft sarebbe piuttosto complessa alla luce di quanto avvenuto con Activision Blizzard. L'accordo da quasi 70 miliardi di dollari è ormai prossimo alla chiusura, dato che la CMA britannica ha concesso l'approvazione preliminare.

Si tratta però di una vittoria ottenuta dopo molti ostacoli e uno studio a dir poco approfondito da parte delle agenzie antitrust. L'acquisizione di un ulteriore publisher, peraltro di spicco come Capcom, senza alcun dubbio richiederebbe un nuovo intervento degli organi regolatori e le probabilità che l'accordo venga bloccato sono piuttosto alte.

Per quanto riguarda eventuali acquisizioni da parte del publisher, il COO ha confermato che al momento Capcom non è interessata ad accogliere nuovi studi tra le sue schiere. Per ora l'obiettivo è espandere l'organico per far fronte ai piani già in corso, quindi non è prevista l'acquisizione di nuove IP.