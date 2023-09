Microsoft sta per acquisire Activision Blizzard: arriva l'ok preliminare dalla CMA

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha approvato in via preliminare l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

La CMA aveva bloccato l'intesa da 68,7 miliardi di dollari ad aprile, preoccupata per i riflessi sulla concorrenza, in particolare nel mercato del cloud gaming. Nel corso dei mesi, Microsoft ha fatto numerose concessioni e, soprattutto, ha trasferito i diritti sul cloud gaming per i giochi attuali e futuri di Activision Blizzard a Ubisoft.

"Microsoft non acquisterà i diritti di cloud gaming detenuti da Activision, che saranno invece venduti a una terza parte indipendente, Ubisoft Entertainment SA (Ubisoft), prima che l'accordo venga completato. La vendita anticipata dei diritti di cloud gaming consoliderà Ubisoft come fornitore chiave di contenuti per i servizi di cloud gaming, replicando il ruolo che Activision avrebbe svolto nel mercato come attore indipendente", si legge in un passaggio della nota della CMA.

"La CMA ritiene che l'accordo ristrutturato apporti importanti cambiamenti che risolvono sostanzialmente le preoccupazioni esposte in relazione alla transazione originale all'inizio di quest'anno" e apre la porta alla conclusione dell'accordo.

Questa è solo una decisione preliminare, che anticipa l'approvazione finale. La CMA, infatti, ha aperto le consultazioni per ottenere feedback da terze parti sui rimedi proposti da Microsoft, fino al 6 ottobre. Una decisione finale è attesa prima della scadenza del 18 ottobre.

Queste settimane interlocutorie hanno lo scopo di affrontare alcune preoccupazioni rimanenti che la CMA ha riguardo all'accordo. "Mentre la CMA ha identificato preoccupazioni residue limitate con il nuovo accordo, Microsoft ha proposto rimedi che la CMA ha provvisoriamente concluso dovrebbero affrontare questi problemi", si legge in un passaggio.

Microsoft si è detta ottimista sull'esito della vicenda. "Abbiamo presentato soluzioni che riteniamo risolvano pienamente le rimanenti preoccupazioni della CMA relative allo streaming di giochi sul cloud e continueremo a lavorare per ottenere l'approvazione per chiudere prima della scadenza del 18 ottobre", ha affermato il vicepresidente e presidente di Microsoft Brad Smith.

Anche Activision Blizzard si è detta soddisfatta della risposta della CMA. "Si tratta di una pietra miliare significativa per la fusione e di una testimonianza del nostro lavoro orientato a trovare soluzioni con le autorità di regolamentazione", ha affermato Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard. "Rimango ottimista mentre continuiamo il percorso verso il completamento dell'intesa e sono molto grato a ciascuno di voi per la vostra dedizione e concentrazione durante questo processo".

Ottenuto il benestare dalla CMA, per Microsoft non ci saranno più ostacoli nel convolare a nozze con Activision Blizzard.