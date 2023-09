iPhone 15 Pro fa sul serio: Death Stranding e Assassin's Creed gireranno in formato nativo

Durante l'ultimo keynote di Apple abbiamo assistito alla presentazione dei nuovi melafonini del colosso di Cupertino. In particolare, siamo rimasti colpiti da iPhone 15 Pro e Pro Max, i nuovi top di gamma che sfoggiano una scocca in titano e, cosa più importante, un chipset inedito.

È proprio quest'ultimo il più grande punto di forza del flagship di Apple, a giudicare dalle demo mostrate poche ore fa. Al di là delle solite affermazioni dell'azienda, che sottolinea come il nuovo A17 Pro sia il processore "più potente mai visto su uno smartphone", ci troviamo effettivamente davanti ad un autentico mostro di potenza. iPhone 15 Pro sembra essere il primo smartphone su cui è possibile riprodurre giochi tripla-A (di ultima generazione) in formato nativo.

I giochi AAA sbarcano su iPhone 15 Pro e Pro Max

Partiamo dal presupposto che il chip A17 Pro, il primo a 3nm del settore, porta in dotazione una CPU 6-core con due performance core e quattro efficiency core. Il nuovo processore offrirà senz'altro prestazioni sensibilmente superiori a quelle del modello precedente e, infatti, Apple parla di un miglioramento delle performance pari al 10%. A sorprendere è però la nuova GPU 6-core, capace di offrire un boost del 20% e il supporto al ray tracing a livello hardware.

Abbiamo quindi visto in azione una tech demo che esibisce le capacità di iPhone 15 Pro di riprodurre effetti ray tracing in tempo reale mantenendo un frame rate solido. La vera sorpresa riguarda però i giochi: Apple ha mostrato titoli come Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake e persino il nuovo Assassin's Creed Mirage, in uscita il prossimo 6 ottobre.

Sembra che questi e altri titoli tripla-A potranno essere riprodotti nativamente su iPhone 15 Pro e Pro Max. Come sottolinea per primo Tsuyoshi Kanda di Capcom, i nuovi top di gamma saranno in grado di far girare giochi che, tendenzialmente, sarebbero sbarcati solo su console e su PC. Non parliamo, insomma, di semplici porting mobile, ma sarebbe sbagliato non aspettarsi eventuali compromessi tecnici. In ogni caso, quanto mostrato finora in occasione dell'Apple Event lascia ben sperare in merito alla qualità grafica dei giochi su iPhone 15 Pro.

Gli ultimi due capitoli di Resident Evil saranno disponibili sui nuovi top di gamma di Cupertino entro la fine dell'anno, mentre Assassin's Creed Mirage verrà rilasciato su App Store nella prima metà del 2024. Al loro fianco ci sarà un'altra produzione che ha caratterizzato le ultime due generazioni di console: Kojima Productions ha annunciato che anche il suo Death Stranding - nell'edizione Director's Cut - potrà essere riprodotto su iPhone 15 Pro e Pro Max.

Come sottolinea lo stesso Hideo Kojima in un post su Instagram, Death Stranding Director's Cut arriverà su iPhone quest'anno. Purtroppo non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

I nuovi iPhone 15 Pro accoglieranno anche The Division Resurgence, ambizioso spin-off free-to-play della popolare serie sparatutto di Ubisoft. In questo caso, tuttavia, il third-person shooter è progettato appositamente per i dispositivi mobile e trarrà semplicemente vantaggio dalla maggiore potenza computazionale dei flagship per offrire prestazioni migliori.