Call of Duty Warzone: il Battle Royale free-to-play avrà una versione mobile

Call of Duty: Warzone, il noto gioco free-to-play di genere Battle Royale, arriverà presto sulle piattaforme mobile. Lo fa sapere Activision con un tweet, dove rivela anche il nuovo programma di assunzioni necessario a portare a termine il progetto. Non è la prima volta che un CoD arriva sulle piattaforme mobile: era già successo con Call of Duty: Mobile nel 2019.

Call of Duty Warzone: eccolo in versione mobile

Non ci sono dettagli circa le tempistiche di uscita della versione mobile di Warzone, ma il solito insider Tom Henderson ha fatto sapere che è già stata inserita su Playtest Cloud, una piattaforma per le prove preliminari dei giochi mobile. La maggior parte delle nuove assunzioni, inoltre, andrà a rimpolpare lo studio di Activision Mobile, il quale ha sede a Santa Monica (California), così come la sede di Digital Legends a Barcellona.

Nella versione originale, Warzone offre due modalità di gioco principali: Battaglia reale e Malloppo, con la prima che ospita fino a 150 giocatori che devono sopravvivere fino a rimanere l'ultimo in vita. Nello scorso mese Activision ha rilasciato la Stagione 2 di Warzone, che introduce nuove armi, quattro Operatori, una modalità Zombie e altro ancora.

Il titolo di genere Battle Royale è stato realizzato nella sua versione originale da Raven Software, uno studio che fa parte di Activision e che ha reagito con fermezza alle accuse di molestie nei confronti delle impiegate della stessa Activision. Raven Software è entrata in sciopero e ha rinsaldato i rapporti con i sindacati per opporsi al modus operandi vigente in Activision negli ultimi anni.

Activision sta inoltre testando un altro importante franchise in versione mobile, Diablo Immortal. Quest'ultimo dovrebbe diventare disponibile nella versione finale entro la fine dell'anno, periodo in cui Activision dovrebbe ormai essere totalmente controllata da Microsoft, dopo la storica acquisizione per 70 miliardi di dollari.