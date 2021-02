Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, l'annuncio della Stagione 2

I giocatori di Call of Duty stanno per lasciarsi alle spalle la prima stagione competitiva di Black Ops Cold War, capitolo che ha portato con sé tante novità, tra cui un nuovo arsenale e una mappa inedita per Warzone. Sia il comparto multiplayer che la modalità battle royale si apprestano ad accogliere la Stagione 2 (Season Two), che introdurrà un nuovo setting e un temibile antagonista.

Season Two: Naga debutta in Black Ops Cold War e Warzone

Seguendo il modus operandi inaugurato con la scorsa stagione, anche la Season Two è rappresentata da un nuovo villain. Dopo aver fatto la conoscenza di Stitch, arriva il turno del suo collega Kapono "Naga" Vang, altro trafficante di Nova 6.

Naga riserverà una calorosa accoglienza a Frank Woods e alla sua squadra, impegnati in una missione di recupero presso la regione montuosa del Triangolo d'Oro. L'obiettivo di Woods: il recupero dell'agente Russell Adler, sparito durante le battute conclusive della Season One.

Questi eventi faranno da background a una più consistente serie di novità che riguarda, in primis, il comparto multigiocatore di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Si parte da una modalità Zombie nuova di zecca, denominata Outbreak. Non abbiamo molti dettagli, ma Treyarch descrive l'ultima aggiunta come "un'esperienza Zombie su vasta scala", caratterizzata dalla presenza di nuovi nemici, obiettivi secondari e ricompense di ogni tipo. A prima vista, Outbreak ci ricorda le dimensioni e la varietà del più popolare Warzone, ma staremo a vedere.

Il Season Pass della nuova stagione porta anche nuove armi, sei per la precisione, come la balestra che vediamo nel suddetto trailer. Avremo inoltre quattro nuovi Operatori, tra cui ci sono il già citato Kapono "Naga" Vang e i membri del team di Frank Woods. Confermata inoltre la presenza di nuove mappe da gioco, come Apocalypse e Miami Strike (6v6), Golova e Mansion (2v2, 3v3).

Scopriremo tutti i dettagli della Stagione 2 il prossimo 25 febbraio, data in cui verrà lanciata come aggiornamento gratuito per i giocatori di Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, su tutte le piattaforme compatibili (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC).