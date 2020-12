Call of Duty Warzone: la nuova stagione debutta con un glitch per l'invisibilità

Poche ore fa i giocatori di Call of Duty hanno dato il benvenuto alla Season One di Black Ops: Cold War. La nuova stagione competitiva coinvolge anche Warzone, introducendo la seconda mappa dedicata alla colossale modalità battle royale di COD, tale Rebirth Island. Con le prime, grandi novità per il nuovo capitolo della serie arrivano anche i primi glitch.

COD Warzone: il glitch dell'invisibilità torna a minacciare i giocatori

Stando alle diverse segnalazioni degli utenti, in Black Ops Cold War è ora possibile sfruttare un glitch per diventare invisibili. Sono molti i "furbetti" che ne hanno già tratto vantaggio, cogliendo gli altri giocatori alla sprovvista per eliminarli con estrema facilità.

A quanto pare, l'invisibilità può essere innescata dopo aver utilizzato il nuovo elicottero introdotto dalla Season One, rilasciata lo scorso 16 dicembre. Il veicolo in questione monta delle mitragliatrici minigun che, se utilizzate in un determinato modo, permettono al giocatore di diventare invisibile.

A quel punto, la "vittima" di turno non può fare altro che assistere inerme alla propria esecuzione, osservando il glitch in azione attraverso il replay della consueta Kill Cam.

Alle segnalazioni si affiancano così le lamentele dei giocatori, afflitti dall'ennesimo exploit che rovina l'esperienza competitiva proposta da Call of Duty. Va detto che il lancio della Season One di Cold War è stato alquanto problematico: molti utenti PC non hanno potuto accedere ai nuovi contenuti per diverse ore. Per fortuna Treyarch ha risolto il problema (quasi) tempestivamente, ma ora dovrà fare i conti con il suddetto glitch - e guardarsi le spalle dagli immancabili cheater.

Ricordiamo che il Battle Pass della Stagione 1 di Call of Duty Black Ops: Cold War è ora disponibile all'acquisto, con due diverse opzioni: una dal costo di 1.000 CP (circa 10€) e il Bundle Battle Pass dal valore di 2.400 CP (20€), che include il tradizionale pass e venti salti di livello.