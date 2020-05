Call of Duty Warzone: cheater fuori gioco con l'autenticazione a due fattori

I cheater sono senz'ombra di dubbio la più grande piaga dei titoli multiplayer, in particolare per Call of Duty: Modern Warfare.

Gli sviluppatori del popolare sparatutto hanno già punito migliaia di cheater - più di 70.000 ad oggi - ma questa categoria di 'giocatori' rappresenta ancora una piaga agli occhi della community. Fortunatamente, Activision e il team di Infinity Ward avrebbero trovato una nuova soluzione per porre un freno a tale problematica.

Zero tolleranza per i cheater: la soluzione di Infinity Ward

Nel caso di Call of Duty: Modern Warfare, è la modalità battle royale Warzone ad aver incassato più colpi da parte dei cheater. Molti giocatori hanno espresso il proprio malcontento nelle scorse settimane, a causa dei ripetuti game over causati dagli utenti che utilizzano cheat per vedere attraverso le pareti o per compiere altre azioni altrimenti impossibili in-game.

"Stiamo osservando. Abbiamo zero tolleranza per i cheater", dichiara Infinity Ward attraverso il suo account Twitter. La software house, responsabile della serie Modern Warfare, avrebbe accolto il feedback dei giocatori e bannato già migliaia di utenti, ma per ogni account bannato ne sarebbe sbucato uno nuovo, pronto a riutilizzare i suddetti cheat per rovinare l'esperienza di gioco.

La soluzione ideata da Infinity Ward consisterebbe nell'autenticazione a due fattori, sistema che può fornire un ulteriore livello di protezione in fase di login. A partire da questa settimana, i nuovi giocatori di Warzone dovranno aggiungere il proprio numero di telefono effettuando l'accesso dal client Blizzard su PC; a quel punto gli utenti riceveranno un codice via SMS da inserire al login per poter accedere alla versione gratuita del gioco.

Se da un lato questo sistema non eliminerà la presenza di cheater dal gioco, l'autenticazione a due fattori vieterà ai malintenzionati di creare altri account con cui riaccedere a Warzone.

Ad oggi, infatti, il principale problema di Call of Duty Warzone risiedeva nella possibilità di poter creare uno o più account secondari dopo aver subito un ban per l'utilizzo dei cheat. In queste circostanze, gli sviluppatori provavano a bannare permanentemente i cheater identificando l'indirizzo IP o l'ID legato all'hardware utilizzato, fattori facilmente raggirabili dagli stessi cheater che avrebbero utilizzato reti VPN o altri metodi per ingannare i controlli.

Security Update: We have initiated two-step SMS authentication for new #Warzone PC users, who log in as free to play as another step to provide an additional layer of security for players. — Infinity Ward (@InfinityWard) May 12, 2020

Con l'utilizzo dei numeri di telefono, Infinity Ward non potrà solo identificare molto più facilmente il cheater di turno, ma potrà anche impedire la creazione di ulteriori account. Una misura che si è rivelata decisamente efficace, a giudicare dalle lamentele dei cheater colti alla sprovvista.

Missione compiuta, almeno per il momento. Vedremo se gli utenti riusciranno a trovare un nuovo metodo per bypassare le più recenti misure di sicurezza adottate da Activision o se, e incrociamo le dita, potremo finalmente tornare a giocare senza preoccuparci dei cheater.