Ubisoft ha denunciato Apple e Google: vendono un clone di Rainbow Six Siege

Ubisoft ha denunciato Apple e Google per aver venduto un clone del popolare Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Secondo quanto riportato da Bloomberg, al centro della vicenda c'è "Area F2", titolo creato da Qookka Games (controllata di EJoy.com), azienda di proprietà di Alibaba Group. Area F2, secondo lo sviluppatore ed editore francese, è praticamente una "copia carbone" di Rainbow Six: Siege. Tale affermazione, a detta di Ubisoft, non può essere contestata in alcun modo.

L'azione contro Google e Apple si è resa necessaria perché, nonostante Ubisoft abbia informato le due aziende della violazione dei suoi diritti d'autore da parte di Area F2, le due si sono rifiutate di rimuovere il gioco dai rispettivi store. Rainbow Six: Siege (R6S) conta 55 milioni di giocatori registrati nel mondo ed è giocato da oltre 3 milioni di persone ogni giorno. Si tratta inoltre di un gioco al centro della scena competitiva degli eSport, deve giocatori professionisti su sfidano per accaparrarsi ricchi montepremi.

"R6S è uno dei giochi multiplayer competitivi più famosi al mondo ed è tra le proprietà intellettuali più preziose di Ubisoft", ha affermato la società francese. "Praticamente ogni aspetto di AF2 è stato copiato da R6S, dalla schermata di selezione dell'operatore alla schermata del punteggio finale e tutto il resto". Al momento non risultano prese di posizione da parte di Alibaba, Apple e Google.

"I concorrenti di Ubisoft sono costantemente alla ricerca di modi per sfruttare la popolarità di R6S e catturare l'attenzione e il denaro dei giocatori di R6S", ha aggiunto l'azienda francese. Area F2 è diventato disponibile su smartphone e tablet lo scorso mese, dopo una campagna pubblicitaria iniziata verso la fine dell'anno passato.